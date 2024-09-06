'Ціна за фантазії Путіна': голова Пентагону зробив заяву щодо втрат РФ у війні

Україні вкотре вдається вистояти у цій агресивній війні, підкреслив голова Пентагону.

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Голова Пентагону на "Рамштайні" оцінив втрати РФ / колаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, flickr

Країна-агресорка Росія платить величезну ціну за імперські фантазії Володимира Путіна. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну".

Він наголосив, що понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, від 24 лютого 2022 року ЗСУ:

відео дня

знищили або пошкодили 32 російських кораблі;

ліквідували 97 російських винищувачів.

"Україні вкотре вдається вистояти у цій агресивній війні", - підкреслив голова Пентагону.

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина). Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком. Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі. Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун. Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ. Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО. Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Нагадаємо, у Німеччині, на авіабазі НАТО Рамштайн, у п'ятницю, 6 вересня, відбувається 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі учасники заявили про беззастережну підтримку України. При цьому було озвучено кілька нових пакетів допомоги для України.

Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виголосив промову, у якій звернувся до союзників щодо ключових питань для досягнення перемоги України та розповів про поточну ситуацію.

Також відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році.

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