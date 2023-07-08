"Буде ще один сюрприз": бійці Легіону Свободи анонсували новий рейд до РФ

Ополченці мають намір провести 3-5 операцію на території країни-агресора Російської Федерації, щоб звільнити її від кремлівського режиму, сказав Цезар.

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Ополченці мають намір звільнити всю Росію - Цезар / Колаж : Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Ополченці Легіону Свобода Росії готують для Кремля сюрприз і збираються вже наступного місяця провести ще одну військову операцію на території країни-агресора РФ. Далі планується ще дві операції, а також звільнення російських земель від правлячого режиму. Про це заявив представник ЛСР під позивним Цезар.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що добровольці мають намір провести ще один рейд до РФ і планують з вигодою використовувати безлад у Кремлі, який утворився після заколоту Пригожина.

За словами бійця, операція очікується вже наступного місяця. Далі ополченці планують додаткові військові заходи.

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"Наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", - підкреслив Цезар.

Військові операції добровольців Росії у Бєлгородській області

Добровольчі батальйони Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії у травні-червні проводили у Бєлгородській області операцію, спрямовану на демілітаризацію регіону. Вони вели бої у Шебеїнському районі.

Ополченці утримували сіру зону на Білгородчині розміром більше 10 квадратних кілометрів. Російські силові структури тимчасово втрачали контроль над кордоном з Україною на даній ділянці фронту.

В Американському Інституті вивчення війни вважали, що у Кремлі не знають, як реагувати на події у Бєлгородській області. В інформаційному просторі країни-агресора РФ панували хаос, паніка і критика федерального центру.

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