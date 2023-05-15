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Після Парижа Зеленський відправився в Лондон на зустріч із Сунаком

Анна Ярославська
15 травня 2023, 09:19 оновлено 15 травня, 09:33
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Президент України Володимир Зеленський 15 травня поїхав з візитом до Великої Британії. До цього він відвідав Італію, Німеччину та Францію.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський проведе зустріч з британським прем'єром Ріші Сунаком / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, вирушив до Великої Британії. До цього він відвідав з офіційними візитами Італію, Німеччину та Францію.

Глава держави зазначив, що Британія - лідер у розширенні можливостей України.

Зеленський планує провести переговори з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

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"Сьогодні - Лондон. Велика Британія є лідером у розширенні наших можливостей на землі та у повітрі. Ця співпраця продовжиться і сьогодні. Я зустріну свого друга Ріші. Ми будемо вести предметні переговори віч-на-віч і в делегаціях", - написав Зеленський у Twitter.

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Візит Зеленського до Німеччини, Франції та Італії

13 травня Зеленський відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

14 травня Зеленський перебував з офіційним візитом у Німеччині. У Берліні він зустрівся зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Шольц українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Канцлер назвав візит Зеленського "потужним сигналом" і додав, що Німеччина готова продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

У німецькому місті Аахен Зеленському та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз немає більш гідного кандидата, ніж Зеленський та народ України.

Після офіційного візиту до Німеччини Зеленський вирушив до Франції. Пізно ввечері 14 травня він прибув Париж, в Єлисейському палаці його зустрів глава Франції Еммануель Макрон. Він заявив про підтримку нашої країни. У найближчі тижні Франція передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC.

Інші новини:

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