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Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму

Яна Ставська
21 серпня 2023, 15:02 оновлено 21 серпня, 15:09
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ТРЦ, офіси та готелі генерала можуть націоналізувати.
Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму
Майно Капашин оформив на своїх доньку і зятя в Україні, які перед початком вторгнення виїхали в РФ / Колаж Главреда. Фото: СБУ, скріншот YouTube

СБУ арештувала майно російського генерала Валерія Капашина у Полтавській області на понад 1 мільярд гривень.

Як пояснює прес-служба СБУ, Капашин - начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тисячах квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

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Арештовано, зокрема, будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. кв. кілометрів. Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд гривень.

Вказане майно Капашин оформив на своїх доньку і зятя в Україні. Втім, перед повномасштабним вторгненням родичі виїхали в Росію й отримали громадянство.

"Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві", - пояснюють у спецслужбі.

Близькі Капашина коштом "сімейного" бізнесу фінансували "інвестиційні" проекти в Росії і на тимчасово окупованому Донбасі, сплачуючи податки до російського бюджету.

Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму
Колаж Главреда. Фото: СБУ

За результатами обшків було виявлено російську форму, радянську символіку й пропагандистську літературу РФ, а також сувенірну продукцію і нагороди від Кремля.

Триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму
Колаж Главреда. Фото: СБУ

В Україні регулярно викривають поплічників окупантів. Водночас і самим росіянам дістається. Зокрема, нещодавно стався невідомий "приліт" одразу по чотирьох офіцерах РФ в Маріуполі.

Декому з родичів колаборантів і зрадників вдалося вчасно покинути Україну. До прикладу, невістка кума Путіна Віктора Медведчука живе в Москві, її викрили у модному бутіку.

Так само живе і працює в російській столиці зрадник Ілля Кива. Тепер він не вилазить з російських федеральних каналів і поширює про Україну фейки.

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