Люди рятуючись, вистрибують з вікон: в РФ відкрили стрілянину в університеті, є загиблі і поранені

У Пермі відкрили стрілянину в будівлі університету / скріншот

У російській Перм невідомий відкрив стрілянину в будівлі Пермського державного університету.

Як повідомляє Інтерфакс, в результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.

Злочинець, який відкрив стрілянину в Пермському університеті забарикадувався в 8 корпусі, повідомляє телеграм-канал 112.

У Пермському університеті стрілянина з травматичної зброї, частина студентів і викладачів закрилися в аудиторіях, повідомили РІА Новини в прес-службі університету.

У той же час за даними російських правоохоронців, людина стріляла з травматичної зброї, є один потерпілий — поранення в голову, але він знаходиться у свідомості. Зараз йому надають медичну допомогу.

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У свою чергу, за даними 360tv, три людини загинули при стрільбі в Пермі, ще двоє постраждали.

Хто і чому відкрив стрілянину в Пермському університеті

За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, повідомляють росЗМІ.

Тимур Бекмансуров / @112

При цьому публікується фото стрілка.

Крім того, оприлюднена сторінка в соцмережах, де він поетапно розповідає, як збирався влаштувати стрілянину. У пості йдеться: "подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору).Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Нагадаємо, в 2019 році в захопленій Росією Керчі стався напад у коледжі. У Слідчому комітеті РФ повідомили, що вибухнула бомба, начинена металевими предметами. Підозрюваний у нападі-студент Владислав Росляков-нібито наклав на себе руки, його знайшли мертвим. В результаті атаки загинула 21 людина.