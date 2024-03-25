Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив 'скриньку Пандори', Путіну погрожують помстою

Російська пропагандистська машина скористалася смертями своїх громадян, виступивши з ІПСО проти України.

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Теракт ІД розкрив справжній тероризм самих росіян / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Увечері 22 березня група чоловіків з автоматами увірвалася в концертний зал "Крокус Сіті Хол" і почала розстрілювати тих, хто там перебував. За даними російських служб, у бійні загинуло понад 130 осіб - зокрема росіяни, які прийшли послухати пропутінський "Пікнік".

Замість розслідувати некомпетентність своїх спецслужб, які, за даними ЗМІ, вже були проінформовані про підготовку теракту, Кремль не придумав нічого новішого і свіжішого, ніж оголосити "терористом" Україну. Навіть після того, як за масову загибель людей відповідальність на себе взяла "ІД", Москва продовжувала волати, що в усьому винен "київський режим". Не обійшлося і без мерзенної всеросійської традиції катувати затриманих без суду і слідства.

Останні кадри тортур затриманих таджиків, які, за версією ФСБ, нібито брали участь у подіях "Крокуса...", довели всьому світу, що Росія, яка бореться з міжнародним тероризмом, сама є його частиною. Вельми показовими виявилися натхнені коментарі росіян під відео з відрізанням вуха в одного з "терористів". Це вкотре нам, очевидцям трагедії в Бучі та Маріуполі, підтверджує, що Росія живе за принципом людожерства: мовляв, їх вбивають, бо ті інші - "не люди".

відео дня

У відповідь ІД через іранські ЗМІ донесла до Кремля, що повторить теракти в Росії і пригрозила безпеці Володимиру Путіну.

США попереджали Росію, але Путін відмахнувся

Американці попереджали про теракт у Росії. Як писав The New York Times, крім публічного попередження про загрозу терактів у РФ, до якого долучилося багато країн, вони приватно повідомили російським спецслужбам про можливу атаку.

Буквально за три дні до теракту Путін назвав дані американської розвідки "провокаційними заявами".

"Усе це нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати наше суспільство", - цитував його Інтерфакс.

У журналістів також викликає питання "оперативне" реагування російських силовиків, які, за словами очевидців, перебували за кілька десятків хвилин пішої ходи до "Крокуса...". Спецслужби Путіна фактично перечекали масований обстріл у будівлі і навіть дозволили "терористам" утекти.

Теракт у Крокус Сіті Хол 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Путін використав трагедію в пропагандистських цілях

Історія з "Крокус Сіті Хол" виглядала настільки "причесаною", що поява в ній українських спецслужб була всього лише питанням часу. Звинувачення РФ на адресу України не забарилися. Кремль підключив абсолютно всі канали дезінформації - від директорки RT Маргарити Симоньян і Дмитра Медведєва до зручних "опозиціонерів" за кордоном на кшталт Юлії Латиніної, яка в перші ж години пошуків "терористів" знайшла винуватців серед українців.

Оскільки підозрюваних ловили вже на ходу, то Слідчий комітет РФ видав заяву: мовляв, "терористи" намагалися втекти в Україну і навіть налагодили з Києвом якісь контакти.

Пропагандистську машину, що розбурхалася, не зупинило і визнання "Ісламської держави" - Москва продовжувала шукати "український слід". Організації довелося публікувати відео, зняте одним з учасників бійні, щоб підтвердити, що атаку спланувала саме ІД.

Найцікавіше почалося пізніше.

Одному вухо відрізали, іншого побили до втрати свідомості

Затримавши кількох "злочинців", російські силовики через канали "провоєнних блогерів" (тих, які ще у 2022-му приспівували Пригожину) показали, як відрізають вухо одному з "терористів". На жорстоких кадрах 18+ показано закривавлене обличчя чоловіка без вуха - російські військові, улюлюкаючи, намагалися запхати в його посічений ударами рот шматок його ж плоті.

Ще один знімок із "терористом" сплив трохи пізніше - силовики навіщось оголили затриманого нижче пояса і перевернули його на живіт, демонструючи зголоднілій Z-публіці його ззаду. Напрошуються аналогії з російським кримінальним світом - коли того, хто завинив, або садять на пляшку, або пускають через пах струм. Щоправда, в "русском мире" ця традиція вийшла за межі в'язниць і стала частиною "великої російської культури".

Російські силовики хваляться жорстокістю / Фото: російські пабліки

Примітними для України та Заходу є кадри, зняті вже в залі суду, куди привезли чотирьох затриманих. На всіх чоловіках були сліди катувань - один із перемотаною бинтами діркою замість вуха, інший - із пакетом на шиї. Останнього довелося ввозити в залу на медичній каталці, оскільки він був непритомний. Без свідомості він давав "свідчення", тобто замість нього відповідав один із силовиків. Очікувано всі затримані визнали провину, їх відправили за ґрати.

Вчинки путінських силовиків, які здаються для Заходу варварськими, знайшли відгук у російській аудиторії. Це вихваляння насильством одразу ж поширилося низами: його підхопила, звісно ж, Маргарита Симоньян, інші пропагандисти і деякі російські зірки. Дійшло до активного обговорення в рунеті необхідності введення смертної кари і "спалювання" на Красній площі винних громадян.

Затримані явно піддавалися тортурам / Колаж Главреда. Фото: Медіазона

Інцидент із розстрілом людей у "Крокус Сіті Хол" підігрів і без того расистські настрої російського суспільства - тепер ядерна Z-аудиторія Путіна переконана, що у всіх гріхах федерації винні, звісно ж, таджики. У таджицьких діаспорах радять своїм землякам поменше виходити на вулицю.

А ось іронічною виявилася реакція ІД - до слова, офіційно визнаної міжнародною терористичною організацією: Кремлю у зв'язку з тортурами її членів пригрозили вчиненням нових терактів, ба більше - тепер ІД погрожує і Путіну. Тобто, міжнародні терористи самі шоковані російським мракобіссям.

Відлуння Бучі та Маріуполя

Не українцям дивуватися новому витку агресії росіян, готових влаштовувати погроми таджикам у Москві та інших містах Росії. У 2022 році ми стали свідками всіяних трупами людей у Бучі, коли звідти втекла розбита боями російська армія.

Ми були очевидцями знищення окупантами драмтеатру в Маріуполі, масових поховань РФ під Ізюмом і удару росіян по Каховській дамбі, після чого затопило частину Херсонської області.

Щоб перетворитися на тварин, росіянам треба зовсім небагато: вони мають у збочений спосіб увірувати, що виступають на боці світла, що "визволяють" інші нації або "знищують терористів".

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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