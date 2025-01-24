Літак з українськими полоненими був не один: нові деталі катастрофи Іл-76

Українські військові, яких вдалося повернути з полону, стверджують, що росіяни підняли у небо два борти, один з яких зазнав катастрофи.

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Під час розслідування вдалося з'ясувати, що літак був не один / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.lubinets/, скріншот

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24 січня 2024 року разом з Іл-76 окупанти підняли в небо ще один літак

Українська сторона переконана, що РФ приховує деталі катастрофи

24 січня 2024 року у Бєлгородській області країни-агресорки Росії впав літак Іл-76, на борту якого нібито були українські військовополонені. У ході розслідування з'ясувалося, що окрім цього борту РФ підняла в той день в небо ще один літак з полоненими.

Про це під час брифінгу повідомила виконавча директорка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяня Катриченко, зауваживши, що російська сторона напередодні катастрофи заявляла про підготовку до обміну близько 200 осіб.

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"Якщо ми будемо рахувати скільки людей перебувало на борту одного літака, на борту іншого, і ще могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра була близько 200", - пояснила вона.

Розслідувачам вдалося опитати багато українських військових, яких у цей день переміщували на обмін і вони переконані, що другий літак точно був і в нього окупанти помістили полонених одразу з кількох місць утримання. При цьому в РФ інформацію про другий борт ні разу не озвучували та не коментували.

"Їх всіх везли автозаками дуже довго до якогось аеродрому. Потім вони ночували в Кам'янськ-Шахтинському, і наступного дня їх посадили в літаки, один з яких розвернувся, отримавши новину про збиття іншого літака", – додала Катриченко.

Катастрофа Іл-76 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак окупантів Іл-76. Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ одразу повідомили, що на борту військово-транспортного літака нібито перебували українські військовополонені (65 осіб).

Згодом колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області РФ, не було українських військовополонених. При цьому в України немає достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня.

Майже через рік уповноважена з прав людини країни-агресора Росії Тетяна Москалькова вийшла із заявою про те, що РФ вже передала українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76. Тоді ж у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що Україні й справді нещодавно передали останки загиблих, однак вони потребують додаткової ідентифікації.

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Що відомо про катастрофу Іл-76 в Бєлгородській області Вранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області в районі села Яблуново зазнав катастрофи російський військово-транспортний літак Іл-76. Падіння літака сталося на тлі російського вторгнення до України. Повідомляється, що літак перевозив ракети до ЗРК С-300, пише Вікіпедія. Спочатку російські пропагандисти стверджували, що на борту перебували українські військовополонені, але не надали ніяких фактів на підтвердження цього. У Міноборони України заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію Міноборони РФ про українських військовополонених. Головне управління розвідки заявило, що не має інформації про те, хто саме перебував на літаку, хоча підтвердило про запланований на 24 січня обмін полоненими.

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