Угода по копалинах: у США не хочуть вносити ключову умову України в документ

Відомо, що остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси був представлений Вашингтону.

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Питання щодо надання гарантій безпеки Україні залишається відкритим/ Колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

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США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду з Україною щодо корисних копалин

Документ про метали був представлений Вашингтону

Сполучені Штати Америки хочуть підписати угоду з Україною щодо корисних копалин, однак в документі досі не передбачені гарантії безпеки. Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнане українське джерело.

У матеріалі йдеться, що "американська сторона рішуче чинить опір тому, щоб включити гарантії безпеки в угоду". Водночас Київ сподівається, що це питання обговорять Володимир Зеленський та Дональд Трамп на майбутній зустрічі.

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"З нашого боку все готово. Ми завершили роботу над проєктом. Ми зробили все можливе, щоб зробити умови прийнятними. В результаті, це рамкова угода про те, як створити фонд відновлення України. Окремо передбачена угода про те, як він буде працювати", – розповіло CNN джерело.

Також зазначається, що найбільш проблемні питання виключені з проєкту угоди.

Українське джерело під час розмови повідомило, що остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси був представлений Вашингтону. Він зосереджений на створенні фонду реконструкції для України, однак питання щодо гарантій безпеки залишається відкритим.

Що відомо про рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода України та США щодо рідкоземельних металів - новини за темою

Як писав Главред, США запропонували Україні угоду про видобуток рідкісноземельних металів, яку до Києва особисто привіз міністр фінансів США Скотт Бессент. Однак первинний варіант документа не отримав підтримки української влади.

У CNN повідомляли, що президент Володимир Зеленський не підтримав угоду через невигідні умови, адже Вашингтон вимагає більше, ніж Україна витратила на оборону. За даними ЗМІ, США прагнуть отримати доступ до стратегічно важливих українських ресурсів у межах ширших переговорів щодо припинення війни з Росією. Водночас Київ наполягає на надійних гарантіях безпеки та механізмах, які убезпечать країну від нової агресії РФ.

Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц вважає, що Зеленський підпише угоду про рідкоземельні метали. Нібито це станеться в найближчому майбутньому.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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