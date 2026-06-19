Вперше за понад 10 років: ЄС подовжив санкції проти Росії не на 6 місяців

Переговори лідерів ЄС тривали близько трьох з половиною годин і завершилися незадовго до півночі за київським часом.

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Санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ЄС уперше продовжив санкції проти РФ одразу на рік

Тепер у країн на кшталт Угорщини більше нема лазівки для шантажу

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Європейський Союз завдав потужного удару по надіях Кремля на розкол у європейській єдності. На саміті в Брюсселі лідери країн ЄС ухвалили важливе рішення - вперше секторальні економічні санкції проти Росії за її агресію проти України було продовжено одразу на 12 місяців, а не на традиційні пів року.

Цей крок кардинально змінює правила гри, які діяли останнє десятиліття. Про це пише агенство Reuters.

Кінець "санкційного шантажу"

Починаючи з 2014 року, Євросоюз був змушений переглядати та голосувати за пролонгацію обмежувальних заходів кожні шість місяців. Такий формат створював регулярне поле для політичних торгів. Окремі країни-члени ЄС із проросійською позицією (зокрема, Угорщина) неодноразово використовували це піврічне вікно, щоб блокувати рішення, вимагати для себе поступок або послаблення санкційного тиску.

Тепер цю лазівку закрито щонайменше на рік, що забезпечить вищий рівень стабільності та передбачуваності європейської політики підтримки України.

Як ухвалювали дане рішення

Переговори лідерів ЄС у Брюсселі виявилися напруженими та тривали близько трьох з половиною годин.

Саміт Європейської ради стартував за участю Президента України Володимира Зеленського. Обговорення продовжилося і після від’їзду українського лідера. Точку в дебатах було поставлено незадовго до півночі за київським часом.

"Обговорення щодо України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти РФ на 12 місяців", - офіційно підтвердила речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Перехід на 12-місячний цикл санкцій свідчить про довгострокову стратегію Брюсселя та готовність грати влітку "вдовгу", мінімізуючи внутрішні політичні чвари всередині союзу.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

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Як писав Главред, країни G7 17 червня домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом запровадження додаткових обмежень, зокрема у нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом'якшені для стабілізації глобального ринку, можуть відновити вже найближчим часом.

Також на саміті Великої сімки (G7) Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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