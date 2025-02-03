'Розслаблятися не можна': Білорусь розпочала перевірку боєготовності військ

Завданням перевірки є забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності, заявили у Міноборони Білорусі.

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Білорусь проводить масштабну перевірку військ / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі

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У Білорусі стартувала планова перевірка бойової готовності Збройних Сил

Проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів

Мета — захист суверенітету та територіальної цілісності Білорусі

З понеділка, 3 лютого, у Білорусі розпочинають планову перевірку бойової готовності Збройних Сил. Головна мета — захист суверенітету та територіальної цілісності країни. Про це повідомили у Міноборони Білорусі.

Перевірку очолить начальник Генерального штабу, перший заступник міністра оборони генерал-майор Павло Муравейко. У Білорусі оцінюватимуть здатність механізованих частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

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"Враховуючи особливості обстановки, що складається, цілі та завдання підготовки Збройних Сил у поточному році, сьогодні ми розпочинаємо планову перевірку бойової готовності Збройних Сил. Як каже наш Головнокомандувач, – "Розслаблятися не можна", – і це насамперед стосується нас із вами. Особливо зараз", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, обстановка зобов'язує Білорусь "тримати руку на пульсі і тримати порох сухим". Хренін загадково заявив, що армії країни "треба бути готовими до того, для чого призначені Збройні Сили". Перевірка боєготовності у Білорусі нібито має підготувати військо до захисту сувернітету та територіальної цілісності країни.

"Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони", - заявили у відомстві.

Хренін стверджує, що заняття будуть проводитися на полігонах та незнайомих ділянках місцевості, де білоруським військовим "необхідно буде приймати нестандартні рішення та діяти швидко". Окрему увагу у Білорусі обіцяють приділити апробації нових методів підтримки сухопутних військ за допомогою розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Також під час виконання навчально-бойових завдань планується застосування засобів радіоелектронної боротьби для подавлення каналів управління та протидію БпЛА.

"До іспитів нам з вами не звикати, з них складається все наше життя. Тому до завдань приступаємо спокійно, вивірено. До оцінки дій військ – з усією суворістю", - оголосив міністр оборони Білорусі, яка підтримує агресію РФ проти України.

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Нагадаємо, у Білорусі з 8 січня до 31 січня проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів — близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових та "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

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Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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