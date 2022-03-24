Загроза застосування хімзброї в Україні: Байден пригрозив РФ жорсткою відповіддю

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про те, що РФ отримає відповідь у разі застосування в Україні хімічної зброї.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США в ході виступу у Брюсселі після засідань НАТО і G7 у відповідь на питання про реакцію на можливе застосування РФ хімічної зброї.

Американський президент також звернув увагу на те, що характер відповіді США буде залежати від характеру атаки.

Крім того, Байден також прокоментував можливість виключення Росії з G20 за розв'язання війни проти України.

Американський президент визнав, що всередині G20 немає консенсусу з приводу майбутнього Росії в організації. Окремі держави не хочуть карати РФ винятком з "Великої двадцятки".

"Моя відповідь - так (Росію треба виключити з G20 – ред.). Що стосується 20-ки, це питання піднімалося. Індонезія та деякі інші країни проти цього. Тому ми попросили, щоб Україна відвідувала ці наради. Щоб Україна могла б бути присутньою на зустрічах "Великої двадцятки", – заявив Байден.

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Як повідомляв Главред, згідно з даними американської розвідки, Путін буде погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.

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