УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Загроза застосування хімзброї в Україні: Байден пригрозив РФ жорсткою відповіддю

24 березня 2022, 20:59

Президент США прокоментував можливість виключення Росії з G20 за розв'язання війни проти України.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про те, що РФ отримає відповідь у разі застосування в Україні хімічної зброї.

"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США в ході виступу у Брюсселі після засідань НАТО і G7 у відповідь на питання про реакцію на можливе застосування РФ хімічної зброї.

Американський президент також звернув увагу на те, що характер відповіді США буде залежати від характеру атаки.

Крім того, Байден також прокоментував можливість виключення Росії з G20 за розв'язання війни проти України.

Американський президент визнав, що всередині G20 немає консенсусу з приводу майбутнього Росії в організації. Окремі держави не хочуть карати РФ винятком з "Великої двадцятки".

"Моя відповідь - так (Росію треба виключити з G20 – ред.). Що стосується 20-ки, це питання піднімалося. Індонезія та деякі інші країни проти цього. Тому ми попросили, щоб Україна відвідувала ці наради. Щоб Україна могла б бути присутньою на зустрічах "Великої двадцятки", – заявив Байден.

читайте такожРФ готує в Україні хімічну атаку: названо головну небезпеку

Як повідомляв Главред, згідно з даними американської розвідки, Путін буде погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.

Читайте ще:

viber
хімічна атака Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Популярне
3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання Бомбардування, проблеми зі світлом і водою, висадка десанту в тилу - гороскоп для України на сьогодніБомбардування, проблеми зі світлом і водою, висадка десанту в тилу - гороскоп для України на сьогодні "Нападуть найближчими днями": Білорусь готова вторгнутися в Україну"Нападуть найближчими днями": Білорусь готова вторгнутися в Україну Зарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітейЗарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітей Активні бойові дії в Україні припиняться за два-три тижні - АрестовичАктивні бойові дії в Україні припиняться за два-три тижні - Арестович

Останні новини

05:07

Близько 60% ракет окупантів в Україні промазали повз цілі - Reuters

04:34

Окупанти часом переходять воювати на бік України - розвідка

04:27

"Твої мерзенні кістки я голодним псам скормлю": український поет-пісняр жорстко пригрозив окупантамВідео

03:56

В Україні різко погіршиться погода: синоптик назвала дату похолодання і снігу з дощем

03:43

Людмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушив

Реклама
03:30

"Не витримала тисняви": юна харків'янка через війну почала народжувати прямо на кордоні

02:59

"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ

02:28

Гороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мир

02:19

Зеленський подякував українцям за місяць переможної боротьби з РФВідео

01:55

"Мій крок до війни з РФ": український моряк, який затопив яхту путінського олігарха, пішов у ЗСУ

01:32

Кетрін Винник оголосила про створення благодійного фонду для допомоги українцям

01:30

ЗСУ розбили ворога на Харківщині: втрати окупантів сягають 50%Відео

01:24

Зеленський назвав страшну цифру викрадених окупантами дітей

01:00

"Путін вирішив подвоїти ставку": Джонсон розповів про плани російського диктатора

00:52

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині та Миколаївщині: що відомо про наслідкиВідео

00:51

Прикмети на 25 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:42

"Об'єкт, що загрожує російській державності": окупанти розграбували квартиру вбитої активістки

00:29

"Війна не може тривати роками": експерт назвав терміни виведення всіх військ РФ з УкраїниВідео

00:04

"Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війнаВідео

00:00

Ворог потрапив у "вогневий мішок": експерт розповів про перевагу ЗСУ в боях навколо КиєваВідео

Реклама
24 березня, четвер
23:57

У ЗСУ стало більше танків, ніж до початку війни: у Forbes пояснили феномен

23:40

"Не їли вже два дні, води трохи залишилося": жителі Маріуполя вмирають від голодуВідео

23:36

Поїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантам

23:25

"Грохнули когось із начальства": в ОП розповіли про новий удар ЗСУ в ЧорнобаївціВідео

23:15

Вибухи в Київській області: КМДА просить закрити вікна і не виходити на вулицюВідео

23:00

"Нехай застрелиться": Данилко розніс Путіна за війну в УкраїніВідео

22:58

Орки "горять у пеклі": ЗСУ на Сході за день знищили 130 окупантівВідео

22:51

Столтенберг оцінив можливість повноцінної війни РФ і НАТО

22:27

Юристи зібрали інформацію для громадян України щодо імміграції: актуальні питання

22:18

Генерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ Білорусі

22:18

Братський народ для РФ і пекло на Землі: що потрібно знати про ЕритреюВідео

21:41

Пропагандисти РФ переконують окупантів закінчити війну до 9 травня - ГенштабВідео

21:31

Як закінчиться війна Росії проти України: в NYT назвали 4 варіанти розвитку подій

21:28

В ООН звинуватили РФ у гуманітарній кризі в Україні і закликали припинити війну

21:03

Поки батько поїхав за їжею: на Харківщині російські окупанти викрали дітей

20:59

Загроза застосування хімзброї в Україні: Байден пригрозив РФ жорсткою відповіддюВідео

20:43

ЗСУ перейшли в контрнаступ: йде зачистка від окупантів на Київщині та ЗапоріжжіВідео

20:38

"Мій рідний Ірпінь зруйнований": Лобода прокинулася і визнала Росію агресоромВідео

20:37

Війна України і Росії – чому сторона, що програє, втратить усеПогляд

20:36

Російський ОМОН відмовився їхати на війну в Україні і заявив про незаконність наказу

Реклама
20:28

Гороскоп на квітень 2022 для Скорпіонів: ризик травм, вимушений переїзд і крутий віраж долі

20:10

Прикмети на 26 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:57

Перевозив 400 піхотинців, танки і БТРи: Арестович розповів деталі про знищений корабель РФ ОрськВідео

19:55

"Якісно відпрацював": на Харківщині вертоліт РФ знищив свої позиціїВідео

19:48

В Україну "увірветься" справжнє літо

19:19

Save Ukraine – #StopWar: стало відомо, хто виступатиме на міжнародному благодійному телемарафоні на підтримку України

19:17

Наступні травневі українці проведуть у Криму: коли закінчиться війна з РосієюПогляд

19:13

У РФ зганьбилися дивним відео з Шойгу на нараді у ПутінаВідео

19:12

"Сумно аж за край": чому Софія Ротару мовчить про війну в Україні

19:11

Санкції у справі: дочку Лаврова "видворили" з Лондона і відібрали елітне житлоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти