Проривні рішення чи марні надії: що принесе Україні візит Байдена до Німеччини

Байден зустрінеться з трьома європейськими лідерами у Німеччині.

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Конкретних і глобальних рішень від Байдена очікувати не варто / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Президент США Джо Байден таки приїде до Німеччини. Тільки цього разу, ймовірно, вже не буде зустрічі "Рамштайн". В інтервʼю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, чи варто сподіватись на певні рішення для України під час візиту президента США до Німеччини.

За словами експерта, не слід очікувати від цієї зустрічі якихось проривних задач щодо війни в Україні.

"Щось, звісно, можуть ухвалити під час засідання очільників оборонних відомств країн НАТО, яке буде проходити 17 та 18 жовтня в Брюсселі. Тут якраз збігаються дати: 17-го Байден один день у Німеччині, а в другий день, 18-го фактично відбудеться саміт НАТО на рівні міністрів оборони, і може бути ухвалено певне рішення, за погодження з усіма учасниками Альянсу, Байденом, що стосується і підтримки України.", - розповідає Клочок.

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Водночас на думку голови Благодійного фонду "Нова дорога", конкретних і глобальних рішень від Байдена очікувати не варто.

"Байден розуміє, що за час, який залишився йому на посаді президента, він не зможе переломити ситуацію у світі.", - наголосив Валерій Клочок.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" - що відомо

Нагадаємо, ще 8 жовтня стало відомо, що американський президент Джо Байден відклав свою заплановану поїздку до Німеччини, де мав дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн". Плани президента США неочікувано скорегував ураган "Мілтон".

Згодом засідання запланували на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Однак зустріч вкотре не відбулась.

Далі у ЗМІ повідомили, що зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн, найімовірніше, не відбудеться найближчим часом.

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