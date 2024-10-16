'Рамштайна' більше не буде': в НАТО готуються кардинальні рішення - Клочок

Функції "Рамштайна" поступово перебере на себе структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки (NSATU), вказує експерт.

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Формату "Рамштайн" більше не буде - що готує НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

НАТО почало процес перебирання на себе функцій, які до цього виконувала "Контактна група з питань оборони України" у форматі Рамштайн. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Експерт зазначив, що формат Рамштайн є продовженням НАТО, але в розширеному вигляді.

"Зараз ці функції на себе перебирає НАТО, і, за великим рахунком, "Рамштайна" вже не буде, оскільки існує структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки (NSATU), яка займатиметься питаннями допомоги Україні, підготовки військових і т. д. Тобто фактично тим самим, що робили в Рамштайні", - зазначає Клочок.

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Він також вказує, що Байден, хоч і почав активно в 2022 році з хорошими ідеями, не зміг довести свої починання до переможного завершення.

"Байден зробив собі вотчину і тепер іде. Я, на жаль, бачу, що він узагалі в історію вляпався, а не ввійшов", - резюмував він.

Які країни входять до формату "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Засідання формату "Рамштайн" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, засідання Контактної групи з питань оборони України, яке планували провести 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, перенесли. Пресслужба бази підтвердила відкладення зустрічі через зміну планів президента США Джо Байдена, пов’язану з негодою у США.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що будь-який лідер у подібних умовах залишився б у своїй країні.

Байден планує відвідати Німеччину наступного тижня. За інформацією Spiegel, триває підготовка до його візиту в Берлін.

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