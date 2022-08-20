"Бавовна" в Сочі: біля міжнародного аеропорту спалахнула пожежа, підіймаються клуби чорного диму

Пожежа в Сочі спалахнула вранці 20 серпня / Фото t.me/gorodsochi

У російському місті Сочі біля Міжнародного аеропорту в суботу, 20 серпня, спалахнула потужна пожежа. Кілька вулиць затягнув густий чорний дим.

Фото і відео з місця інциденту опублікував Telegram-канал Сочи онлайн. Зазначається що, в районі вулиць Злітна та Ромашок можливо горять гаражі. Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо.

В управлінні МНС по Краснодарському краю відреагували на подію. У відомстві запевнили, що пожежа сталася не на території аеропорту.

"У тому районі сталося загоряння господарчої споруди, пожежа вже локалізована, інформація уточнюється", - заявили у відомстві.

На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Як повідомляв Главред, вранці 20 серпня в тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли нові вибухи. Представники окупантів РФ заявили про те, що було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі.

Глава офісу президента Андрій Єрмак виклав повідомлення в месенджері після інформації про новий вибуху в окупованому РФ Севастополі. Він опублікував фото з вогневою роботою Збройних сил України.

"Ранок добрий, коли він український", - прокоментував фото Єрмак.

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