Керівники військових міністерств Австрії та Угорщини заявили на спільній прес-конференції кажуть, що не мають наміру надсилати зброю ЗСУ.

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні / https://ua.depositphotos.com

Влада Австрії та Угорщини домовилися не відправляти зброю в Україну. Як пише портал Euractiv, з такою заявою виступили міністри оборони Австрії Клаудія Таннер і Угорщини Крістоф Салай-Бобровніцкі на зустрічі в Будапешті.

Угорський чиновник заявив, що Угорщина "буде на боці миру", надаючи гуманітарну допомогу постраждалим від війни біженцям.

"Тісна співпраця буде найважливішою, оскільки "ми живемо в небезпечний час", − сказав він.

Таннер, у свою чергу, каже − найбільша небезпека полягає в тому, що україно-російська війна може поширитися на Європу. Укупі з уже наявною гібридною війною і збільшенням кількості мігрантів.

"Наслідки відчуваються не тільки в Австрії, але і в Угорщині. Зрештою маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас", - сказала вона.

Цікаво, що Таннер не згадала той факт, що влада Угорщини послідовно відмовляється реєструвати шукачів притулку – всупереч чинним законам Євросоюзу.

Скандали угорських властей

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) один раз. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.