Атака Москви безпілотниками: Ігнат пояснив, чи може РФ збивати дрони

У Росії є станції, які можуть перешкоджати роботі українських Сил оборони.

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У РФ є можливість боротися з українськими безпілотниками / Колаж: Главред, Фото armyinform.com.ua, УНІАН

У ніч на 24 липня в Москві пролунали вибухи. Столицю РФ атакували безпілотники. Однак росіянам вдалося придушити їх засобами радіоелектронної боротьби. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він звернув увагу на те, що необов'язково намагатися збити дрони зенітними ракетними гарматами. Однак у РФ є станції, які перешкоджають роботі українських Сил оборони.

"На жаль, пішли окупанти далеко вперед у цьому питанні. Адже розвивали напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Не обов'язково безпілотник збивати зенітними ракетами або гарматами, його можна просто змусити впасти, сісти, перехопити його засобами радіоелектронної боротьби. Росія має потужні станції на сьогодні, які і перешкоджають роботі наших Сил оборони", - сказав Ігнат.

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Водночас українські безпілотники дошкуляють окупантам. Однак у ЗСУ поки немає коштів, щоб фіксувати події в Москві через далеку відстань.

"Наші радіотехнічні війська бачать цілі всередині країни, за її межами — на 100 і більше кілометрів. А що відбувається в Москві — це більше до розвідки. Що і як відбувається — мабуть, господарі безпілотників краще знають, що там відбувалося", — додав речник Повітряних сил.

Вибухи в Москві 24 липня

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто атакували дрони. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон потрапив в Московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна. Місто було атаковане "двома літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".

Пізніше стало відомо, що атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР. Всі запущені розвідкою дрони досягли Москви. Кількість безпілотників не уточнюється.

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