ЗСУ наступають на Луганщині та намагається перерізати окупантам авто та залізничне сполучення - ISW

ЗСУ руйнують логістику окупантів РФ у Луганській області - ISW / 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

Сили оборони України наступають на позиції окупаційних військ Росії у напрямку Сватового та Кремінної Луганської області. Українські сили намагаються перерізати загарбникам автомобільне та залізничні сполучення. Російські окупанти стверджують, що ЗСУ атакують по всій лінії фронту від Попасної на Луганщині до ділянки на Харківщині. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Згідно з даними ISW, українські війська ведуть наступ у Луганській області в районі Сватового та Кремінної. Міноборони агресора повідомляло, що авіаудари військ РФ нібито завадили ЗСУ штурмувати ділянку за 20 кілометрів на північний захід від Сватового поблизу Берестового, Колесниківки Харківської області та Новоселівського на Луганщині.

Російські пропагандисти стверджували, що українські війська намагалися перекрити ділянку автомобільної та залізниці дороги за 14 кілометрів на північний захід від Сватового поблизу Куземівки.

Крім того, американські фахівці посилаються на російських бойовиків, у лавах яких заявили про наступ ЗСУ по всій лінії від Попасної на Луганщині до ділянки на Харківщині.

"Джерело БАРС-13 (бойовий резерв Росії) посилося на офіцера "ЛНР", який стверджував, що українські війська почали наступ по всій лінії від Попасної Луганської області до Харківської області і накопичують танкові групи. Також українські сили накопичуються вздовж лінії Орлянка - Затишне - Сватове на північний захід від Сватового, готуючись до майбутнього великого наступу, хоча ISW не дає жодних оцінок щодо заяв з приводу майбутніх українських операцій", - підкреслюється в Інституті вивчення війни.

Війна Росії проти України на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів про те, що Росія поставила своїм окупантам завдання захопити всі райони Донбасу.

Москва хоче показати "перемогу" своєму населенню. Тому ворог настільки наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий зазначив, що сили оборони України продовжують звільнення населених пунктів на Сватівському напрямку Луганської області. Росіяни намагаються контратакувати і несуть великі втрати. Вони також атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів у регіоні. Території повертаються важко. У Росії був час для підтягування резервів і посилення мобілізованими.

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