УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗСУ наступають на Луганщині та намагається перерізати окупантам авто та залізничне сполучення - ISW

17 листопада 2022, 12:18

ЗСУ проводять активні контрнаступальні дії в районі Сватового та Кремінної Луганської області, повідомили експерти Інституту вивчення війни.

ЗСУ, війська РФ
ЗСУ руйнують логістику окупантів РФ у Луганській області - ISW / 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

Сили оборони України наступають на позиції окупаційних військ Росії у напрямку Сватового та Кремінної Луганської області. Українські сили намагаються перерізати загарбникам автомобільне та залізничні сполучення. Російські окупанти стверджують, що ЗСУ атакують по всій лінії фронту від Попасної на Луганщині до ділянки на Харківщині. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Згідно з даними ISW, українські війська ведуть наступ у Луганській області в районі Сватового та Кремінної. Міноборони агресора повідомляло, що авіаудари військ РФ нібито завадили ЗСУ штурмувати ділянку за 20 кілометрів на північний захід від Сватового поблизу Берестового, Колесниківки Харківської області та Новоселівського на Луганщині.

Російські пропагандисти стверджували, що українські війська намагалися перекрити ділянку автомобільної та залізниці дороги за 14 кілометрів на північний захід від Сватового поблизу Куземівки.

Крім того, американські фахівці посилаються на російських бойовиків, у лавах яких заявили про наступ ЗСУ по всій лінії від Попасної на Луганщині до ділянки на Харківщині.

"Джерело БАРС-13 (бойовий резерв Росії) посилося на офіцера "ЛНР", який стверджував, що українські війська почали наступ по всій лінії від Попасної Луганської області до Харківської області і накопичують танкові групи. Також українські сили накопичуються вздовж лінії Орлянка - Затишне - Сватове на північний захід від Сватового, готуючись до майбутнього великого наступу, хоча ISW не дає жодних оцінок щодо заяв з приводу майбутніх українських операцій", - підкреслюється в Інституті вивчення війни.

Війна Росії проти України на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів про те, що Росія поставила своїм окупантам завдання захопити всі райони Донбасу.

Москва хоче показати "перемогу" своєму населенню. Тому ворог настільки наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий зазначив, що сили оборони України продовжують звільнення населених пунктів на Сватівському напрямку Луганської області. Росіяни намагаються контратакувати і несуть великі втрати. Вони також атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів у регіоні. Території повертаються важко. У Росії був час для підтягування резервів і посилення мобілізованими.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що на Донбасі йдуть запеклі бої

Інші новини:

ЗСУ війська Росії новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:35

Сергій Писаренко та Євген Нікішин пішли з Дизель Студіо і тепер топлять за Путіна

12:18

ЗСУ наступають на Луганщині та намагається перерізати окупантам авто та залізничне сполучення - ISWВідео

12:04

Дружина Віктора Павліка з однорічною дитиною потрапила в ДТП

11:44

Натяк, що ЧФ РФ буде зле: в Литві купили морський дрон для України та дали йому символічну назву

11:39

58-річний Бред Пітт "вигуляв" нову пасію, молодшу за нього на 30 років

Реклама
11:14

Ставлять "зуби дракона" проти ЗСУ: війська РФ готуються до "оборони" під Мелітополем та Бердянськом

11:14

Що придбати у Чорну п'ятницю – популярні категорії товарів новости компании

11:11

Україна поверне всі території включно з Кримом у травні-червні 2023-го – генерал МаломужВідео

11:01

Біль взяти під особистий контроль: через що розколюється головаВідео

10:52

Росія бомбить газовидобуток України і Південмаш - Шмигаль

10:34

"5 кг українського щастя" : у Мережі показали, як вилікували обпаленого обстрілами на Київщині котаВідео

10:01

Масштабна повітряна тривога: окупанти вдарили по Україні ракетами і "мопедами", є "прильоти"

09:46

На Україну 17 листопада через різке похолодання чекають планові та аварійні відключення світлаВідео

09:45

Взимку можуть відключати світло на 10-12 годин: нардеп назвав умови для найгіршого сценарію

09:25

Гороскоп на сьогодні 17 листопада: Раки будуть думати про майбутнє, а Риби - нервувати

09:20

Падіння ракети на польську територію: чому гальмують СШАПогляд

09:07

Війна в Україні закінчиться за столом перемовин, проте все вирішиться на полі бою - СтолтенбергВідео

08:33

Путін був на крок від втрати влади: ЗМІ розповіли про змову в РФ після удару ракетою по ПольщіВідео

08:30

"Республіканці" перемагають у Палаті представників: Байден заявив, що готовий з ними працюватиВідео

08:15

Як може зіпсуватися мед і що треба зробити, щоб продукт не заграв

Реклама
08:00

Варшава могла б розмістити ППО в Україні, щоб закрити небо над кордоном - польський генералВідео

07:41

Взимку ЗСУ битимуть війська РФ на полі бою, Україна не дасть Росії перепочинку - ПентагонВідео

07:30

"На чому їздити, чим дзвонити?": пропагандисти влаштували істерику через те, що РФ нічого не виробляєВідео

07:05

Як виглядати доглянутою без макіяжу: 10 простих порад

06:43

Вибух ракети в Польщі: відповідальність за інцидент лежить на РФ - ТрюдоВідео

06:26

Заходу вже пізно боятися: це світова війнаПогляд

05:00

Як розвинути в собі харизму і стати неймовірною особистістю

04:30

Як повернути свіжість рушникам: 5 дієвих способів для боротьби з неприємним запахом

04:00

Міжнародний день студента: прикольні листівки та привітання

03:50

Навіщо в воду для підлоги кидати 3 ложки солі: відповідь, яка здивує всіхВідео

03:40

В Україну увірветься сніговий циклон: синоптики попередила про похолоданняВідео

03:31

Гороскоп на грудень 2022 для Овнів: що принесе перший місяць зимиВідео

03:20

Ніжна домашня ковбаса, від якої неможливо відірватися: божевільний рецепт на Новий рікВідео

03:04

Червона королева: Надія Мейхер показала соковиті вигини в сукні, що дражнить уяву

02:40

"Путін боїться, що з ним щось станеться": Клімкін розповів, чому Путін не поїхав на G20Відео

02:02

Зняла навіть купальник: Волочкова показала, як її парить мужик в лазніВідео

02:00

Молода коханка колишнього чоловіка Ані Лорак загіпнотизувала глибоким здобним декольте

01:00

Гороскоп на тиждень 21-27 листопада 2022: невизначеність для Овнів і шлюб для Тельців

00:51

Прикмети на 17 листопада: головні 3 заборони, щоб не потрапити в неприємність всій родиніВідео

00:01

Звільнення Криму військовим шляхом малоймовірно: генерал Міллі назвав більш реалістичний варіантВідео

Реклама
16 листопада, середа
23:27

"Може бути досить неприємно": окупанти пішли в наступ в Запорізькій області - АрестовичВідео

23:20

Тиждень буде найважчим: жителів Київської області закликали готуватися до довгих відключень світла

23:15

Чому росіяни свідомо вдарили по ПольщіПогляд

22:45

"На відновлення потрібні місяці": у Раді розповіли, скільки українці сидітимуть без світлаВідео

22:38

Роман Цимбалюк. Росіяни, не поспішайте радіти!Відеоблоги

22:34

Як прати м’які іграшки у машинці і вручну: "золоті" правила для різних видів

22:18

Зеленський дав прес-конференцію: ключові тези про Польщу, білорусів і Путіна

22:15

"Дійдуть до Лисичанська": РФ вже перекинула війська з Херсона на Донбас - експертВідео

21:59

Відключення світла: Україна розробила паралельну мережу поставок електрики - ЗеленськийВідео

21:44

Ніхто не впізнав актрису: зірка серіалу Свати здивувала зовнішнім виглядомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти