Армія України контрнаступає на Херсонщині і завдає ударів по військах РФ на трьох ділянках - ISW

Війська Росії обороняються і відбили штурм морської піхоти ЗСУ в районі Андріївки, стверджують фахівці Інституту вивчення війни.
Сили оборони України продовжують проводити контрнаступальну операцію у Херсонській області. Українські війська атакують окупантів РФ на північний захід від Херсона, неподалік українського плацдарму через річку Інгулець, на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей – на захід від Високопілля. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.
Згідно з зведенням ISW, українська армія продовжує наступати на Херсонщині, особливо на трьох ділянках:
- На північний захід від окупованого Херсона
- Неподалік українського плацдарму через річку Інгулець
- На південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.
Фахівці відзначили, що Генштаб ЗСУ розповів про обстріл військами Росії позицій українських військ в Правдино, яке розташоване на північному заході від Херсона. Швидше за все, до міста увійшли українські сили.
"Знімки, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (близь українського плацдарму через річку Інгулець)", - зазначили експерти.
Також в Інституті додали, що українські війська перекидають сили і засоби до районів Андріївки і Білогірки.
"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (південніше Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська увійшли до міста, незважаючи на попередні заяви РФ про відбиття атак", - підкреслили в ISW.
Ситуація у Херсонській області
Армія України за минулі 2 тижні звільнила від окупації Росії близько 500 квадратних кілометрів Херсонської області. Під контроль Києва повернули 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть нові резерви для проведення операцій. Але водночас у армії з'являється можливість завершити свій наступ на Херсонщині.
Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонщина звільняється повільно через високу щільність військ Росії в самому регіоні.
Темпи подальшого руху залежатимуть від швидкості знищення угруповання ворога та обсягів зброї, яку постачає Захід.
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