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Армія України контрнаступає на Херсонщині і завдає ударів по військах РФ на трьох ділянках - ISW

17 вересня 2022, 08:47

Війська Росії обороняються і відбили штурм морської піхоти ЗСУ в районі Андріївки, стверджують фахівці Інституту вивчення війни.

Херсонська область
ЗСУ перекидають війська на ділянки фронту в Херсонській області - експерти / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують проводити контрнаступальну операцію у Херсонській області. Українські війська атакують окупантів РФ на північний захід від Херсона, неподалік українського плацдарму через річку Інгулець, на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей – на захід від Високопілля. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

Згідно з зведенням ISW, українська армія продовжує наступати на Херсонщині, особливо на трьох ділянках:

  • На північний захід від окупованого Херсона
  • Неподалік українського плацдарму через річку Інгулець
  • На південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

Фахівці відзначили, що Генштаб ЗСУ розповів про обстріл військами Росії позицій українських військ в Правдино, яке розташоване на північному заході від Херсона. Швидше за все, до міста увійшли українські сили.

"Знімки, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (близь українського плацдарму через річку Інгулець)", - зазначили експерти.

Також в Інституті додали, що українські війська перекидають сили і засоби до районів Андріївки і Білогірки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (південніше Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська увійшли до міста, незважаючи на попередні заяви РФ про відбиття атак", - підкреслили в ISW.

Ситуація у Херсонській області

Армія України за минулі 2 тижні звільнила від окупації Росії близько 500 квадратних кілометрів Херсонської області. Під контроль Києва повернули 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть нові резерви для проведення операцій. Але водночас у армії з'являється можливість завершити свій наступ на Херсонщині.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонщина звільняється повільно через високу щільність військ Росії в самому регіоні.

Темпи подальшого руху залежатимуть від швидкості знищення угруповання ворога та обсягів зброї, яку постачає Захід.

Дивіться відео Главред - Путін панічно боїться втратити Херсон

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ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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