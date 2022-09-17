Армія України контрнаступає на Херсонщині і завдає ударів по військах РФ на трьох ділянках - ISW

ЗСУ перекидають війська на ділянки фронту в Херсонській області - експерти / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують проводити контрнаступальну операцію у Херсонській області. Українські війська атакують окупантів РФ на північний захід від Херсона, неподалік українського плацдарму через річку Інгулець, на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей – на захід від Високопілля. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

Згідно з зведенням ISW, українська армія продовжує наступати на Херсонщині, особливо на трьох ділянках:

На північний захід від окупованого Херсона

Неподалік українського плацдарму через річку Інгулець

На південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

Фахівці відзначили, що Генштаб ЗСУ розповів про обстріл військами Росії позицій українських військ в Правдино, яке розташоване на північному заході від Херсона. Швидше за все, до міста увійшли українські сили.

"Знімки, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (близь українського плацдарму через річку Інгулець)", - зазначили експерти.

Також в Інституті додали, що українські війська перекидають сили і засоби до районів Андріївки і Білогірки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (південніше Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська увійшли до міста, незважаючи на попередні заяви РФ про відбиття атак", - підкреслили в ISW.

Ситуація у Херсонській області

Армія України за минулі 2 тижні звільнила від окупації Росії близько 500 квадратних кілометрів Херсонської області. Під контроль Києва повернули 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть нові резерви для проведення операцій. Але водночас у армії з'являється можливість завершити свій наступ на Херсонщині.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонщина звільняється повільно через високу щільність військ Росії в самому регіоні.

Темпи подальшого руху залежатимуть від швидкості знищення угруповання ворога та обсягів зброї, яку постачає Захід.

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