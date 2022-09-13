У Мелітополі і Херсоні потужні вибухи: "прильоти" по військовій базі окупантів і штабах РФ

В Мелітополі були вибухи на аеродромі, де російські загарбники облаштували собі військову базу.
У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області пролунали потужні вибухи в районі аеродрому.
Три вибухи відбулися у вівторок, 13 вересня. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Саме на цьому аеродромі російські загарбники розташували свою військову базу.
"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці", – повідомив міський голова.
У той же час вибухи відбулися і в окупованому Херсоні. Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook, "схоже, що по окупантах дуже потужно прилетіло".
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив у Telegram, що піж Херсоном вибухи і канонада. За його словами, є інформація про удари по російських штабах.
Контрнаступ ЗСУ на півдні
Лише за минулі два тижні у результаті контрнаступу Збройних сил України на півдні російські війська втратили 1800 чоловік особового складу, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 крилатих ракет. Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Бійці ЗСУ за два тижні звільнили 5 населених пунктів на півдні України і завдали ворогу величезних втрат на полі бою.
Також за цей час воїни ЗСУ змогли звільнити від окупантів у Херсонській області близько 500 квадратних кілометрів території.
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