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Вірменія не заарештовуватиме Путіна, а Римський статут їй потрібен для протистояння з Азербайджаном

2 квітня 2023, 15:44
Забезпечення роботи Римського статуту не повинно, мовляв "завдавати шкоди" стратегічним відносинам Вірменії та Азербайджану, сказав Акоп Аршакян.
Путін, Гаага
Вірменія не збирається заарештовувати Путіна - віцеспікер парламенту / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Вірменія не планує заарештовувати главу країни-агресора Росії Володимира Путіна. Римський статут потрібен Єревану для того, щоб Міжнародний суд розглядав ситуації, пов'язані з війною проти Азербайджану. Єреван не вживатиме дій, які, мовляв, "можуть зашкодити" стратегічним відносинам з Москвою. Про це заявив віцеспікер вірменського парламенту Акоп Аршакян.

В інтерв'ю Арменпресс він сказав про те, що Вірменія не буде заарештовувати Путіна, а підписання Єреваном Римського статуту, мовляв, "мало зовсім інші цілі". Статут потрібен Єревану, щоб Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розглядав ситуації, пов'язані з війною з Азербайджаном.

За словами віцеспікера вірменського парламенту, Вірменія підписала Римський статут у грудні 2022 року, тоді ж Конституційний суд почав вивчати правові аспекти роботи статуту. Остаточне рішення Єревана про ратифікацію Статуту збіглося з рішенням МКС видати ордер на арешт Путіна, що, як вважає він, стало випадковим.

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"Рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, в жодному питанні і не вимагає кроків до арешту кого-небудь. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звичайно, не міг ані вгадати, ані передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", - сказав Аршакян.

Також він додав, що якщо Путін приїде до Вірменії, його не заарештують. Єреван вже підписав з іншою державою документ, згідно з яким Римський статут не вплине на їхні відносини. Аналогічна угода може бути підписана і з агресором Росією.

"Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо добитися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", - підкреслив Акоп Аршакян.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента країни-окупанта Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у скоєнні злочинів, які пов'язані з депортацією українських дітей на територію РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін сказав, що Володимир Путін офіційно став підозрюваним у скоєнні міжнародного злочину. Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду може бути не обов'язковим для виконання національними юрисдикціями.

Зокрема, президента Судану Омара аль-Башира, у якого теж був ордер на арешт, не стали заарештовувати в ПАР. Путіна можуть не затримувати в таких країнах, як, в тому числі, і Таджикистан.

Ордер на арешт Путіна:

Володимир Путін Римський статут новини Вірменії
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