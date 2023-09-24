Союзництву кінець: Пашинян "наїхав" на Путіна й ОДКБ через Карабах

Пашинян натякнув, що ОДКБ не спроможна гарантувати безпеку своїх членів.

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Пашинян і раніше дозволяв собі гострі висловлювання щодо Росії / Колаж Главреда: Фото: panorama, Міноборони Вірменії, скріншот відео

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян констатував, що союзники країни (зокрема Росія) поставили завдання показати вразливість Єревана через ситуацію у Карабаху.

У своєму зверненні 24 вересня вірменський глава, який раніше не приховував своєї лояльності до Путіна, майже відкрито розкритикував неспроможність ОДКБ, де головує Росія, врегулювати ситуацію в азербайджанському регіоні.

Пашинян, пише "Радіо Свобода", заявив, що події останніх років показали "неефективність" безпекових структур, до яких входить Вірменія. Ці події, підкреслив він, "порушують серйозні питання також щодо цілей та мотивів діяльності російських миротворчих військ у Карабаху".

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Аналіз подій, зазначив Пашинян, показує, що системи безпеки та союзники, на яких Єреван спирався протягом багатьох років, "поставили завдання показати нашу вразливість та обґрунтувати неможливість для вірменського народу мати незалежну державу".

Росія та Вірменія і ситуація у Карабаху

20 вересня Азербайджан після всього доби боїв у Карабаху оголосив про відновлення суверенітету - незаконні збройні формування, підтримуванні Вірменією, капітулювали перед регулярними військами Баку.

Це викликало хвилю протестів у Вірменії. Демонстранти блокували російське посольство, палили російські паспорти і закликали владу розірвати відносини з Росією.

А проте відносини Росії та Вірменії загострилися набагато раніше. Пашинян неодноразово дозволяв собі гострі зауваження на адресу Путіна. Хоча Єреван в цілому лояльний режимові Кремля, попри агресивну війну РФ проти України.

Іноземні аналітики ще у грудні 2022-го підкреслювали, що Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив. Наголошувалося, що Путін, щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах.

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