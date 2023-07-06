Американцям доведеться воювати з РФ: Пенс дав тривожний прогноз і назвав умову

Колишній віце-президент і кандидат у номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ з російськими.
Такий варіант імовірний у разі поразки України у війні, вважає він, повідомляє Європейська правда.
"Я не сумніваюся, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то пройде не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", — зазначив Пенс.
Тому, пояснив колишній віце-президент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.
За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні прямо зараз – це не просто війна, це зло".
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.
"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.
Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.
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