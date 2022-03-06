American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі

В American Express повідомили про припинення всіх операцій в Росії і Білорусі - це доповнення до тих заходів, які були схвалені раніше, повідомляє офіційний сайт American Express.

У світлі триваючих необгрунтованих нападів Росії на Україну, American Express припиняє всі операції в Росії і Білорусі.

Всі карти, які були випущені раніше по всьому світу, більше не працюватимуть у магазинах або банкоматах Росії та Білорусі.

Війна в Україні 2022

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Карти, які були випущені в російських банках, не працюватимуть за межами цих країн в глобальній мережі American Express.

"Це на додаток до попередніх кроків, які ми зробили, включаючи припинення наших відносин з банками Росії, на які вплинули санкції США і міжнародних урядів", - сказано в повідомленні.

Також в American Express відзначили, що протягом останніх декількох тижнів вони старанно працювали над тим, щоб підтримати колег і клієнтів в Росії і Білорусі.

І хоча це рішення на них вплине, надалі Компанія буде продовжувати робити все можливе, щоб і далі підтримувати їх.