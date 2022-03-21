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Українці з прапорами і закликом "Ні війні" намагалися зупинити пришвартовку яхти Абрамовича у Туреччині

21 березня 2022, 20:33

Український човен затримала берегова охорона у Бодрумі.

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Українці з національним прапором і гаслом "Ні війні" намагалися перешкодити пришвартуванню яхти Абрамовича у Бодрумі / Sozcu

Суперяхта MY Solaris російського мультимільярдера Романа Абрамовича, який опинився під санкціями Заходу, прибула до порту міста Бодрум на південному заході Туреччини. Яхта перебувала на ремонті у Барселоні 8 березня і за декілька днів підійшла до турецьких територіальних вод. Морському судну намагалися перешкодити пришвартуватися 11 українців, через що активістів затримали. З'ясувалося, що судно олігарха блокували діти-спортсмени з Одеської області.

Як повідомляє турецька газета Sozcu, пов'язаний з оточенням президента РФ Путіна російський олігарх Роман Абрамович переправив свою розкішну яхту до турецького курортного містечка Бодрум. Вказується, що приватний літак Абрамовича ще на початку минулого тижня прилітав з Ізраїлю до Стамбулу, а звідти у Москву.

Яхта Романа Абрамовича
Яхта Романа Абрамовича / Sozcu

Журналісти відзначили, що яхта Solaris була на ремонті у Барселоні 8 березня, після чого її помітили біля узбережжя Тівата, у Чорногорії, вже 13 березня. Далі судно пройшло узбережжя Криту і підійшло до територіальних вод Туреччини.

Українці намагалися перешкодити пришвартуванню яхти Абрамовича

Коли яхта Абрамовича прибула до Бодруму і намагалася пришвартуватися до пірсу Бодрум Магтанбурн у Кумбахче Махаллезі, цьому спробували перешкодити 11 українських активістів на човні.

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11 українців намагалися перешкодити яхті Абрамовича пришвартуватися в Бодрумі / Sozcu

Українці тримали в руках національні прапори з написом "Ні війні" і спробували затримати причалювання яхти. Вони опинилися між судном Абрамовича і причалом.

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Українці пробралися між судном і причалом / Sozcu
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Українці пробралися між судном і причалом / Sozcu

Акція тривала 20 хвилин, після чого берегова охорона затримала українців.

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Берегова поліція у Бодрумі затримала українців / Sozcu
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Затримання українців береговою поліцією / Sozcu

"Наші друзі скористалися своїм природним правом на протест. Ми хочемо, щоб війна була негайно зупинена, а в нашій країні запанував мир", - сказав друг затриманих В'ячеслав Мадонич.

Судно Абрамовича блокували діти з Одеської області

Як повідомив прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook, яхту російського олігарха блокували юні яхтсмени з Одеської області, які тренуються у Туреччині. Їх підтримав тренер Павло Донцов.

"Героїчні юні яхтсмени Одеської області намагалися не дозволити яхті Романа Абрамовіча швартуватися в Бодрумі "Вітрильна команда України" - це діти з Затоки, Сергіївки та інших місць нашого регіону, які наразі тренуються в Турції. Усе закінчилося прибуттям поліції. На жаль, яхту довелося відпустити, але хочу подякувати дітям та тренеру Павлу Донцову, який їх підтримав", - сказав Братчук.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти близького до оточення президента РФ Володимира Путіна російського олігарха Романа Абрамовича. Активи мультимільярдера заморозили, йому заборонили в'їзд на територію королівства.

Абрамович змушений продати і клуб британської футбольної прем'єр-Ліги Челсі, який він придбав у 2003 році. Мільярдер вклав в команду більше 1,5 мільярди фунтів стерлінгів.

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новини Росії Туреччина Роман Абрамович
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