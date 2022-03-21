Українці з прапорами і закликом "Ні війні" намагалися зупинити пришвартовку яхти Абрамовича у Туреччині

Український човен затримала берегова охорона у Бодрумі.
Суперяхта MY Solaris російського мультимільярдера Романа Абрамовича, який опинився під санкціями Заходу, прибула до порту міста Бодрум на південному заході Туреччини. Яхта перебувала на ремонті у Барселоні 8 березня і за декілька днів підійшла до турецьких територіальних вод. Морському судну намагалися перешкодити пришвартуватися 11 українців, через що активістів затримали. З'ясувалося, що судно олігарха блокували діти-спортсмени з Одеської області.
Як повідомляє турецька газета Sozcu, пов'язаний з оточенням президента РФ Путіна російський олігарх Роман Абрамович переправив свою розкішну яхту до турецького курортного містечка Бодрум. Вказується, що приватний літак Абрамовича ще на початку минулого тижня прилітав з Ізраїлю до Стамбулу, а звідти у Москву.
Журналісти відзначили, що яхта Solaris була на ремонті у Барселоні 8 березня, після чого її помітили біля узбережжя Тівата, у Чорногорії, вже 13 березня. Далі судно пройшло узбережжя Криту і підійшло до територіальних вод Туреччини.
Українці намагалися перешкодити пришвартуванню яхти Абрамовича
Коли яхта Абрамовича прибула до Бодруму і намагалася пришвартуватися до пірсу Бодрум Магтанбурн у Кумбахче Махаллезі, цьому спробували перешкодити 11 українських активістів на човні.
Українці тримали в руках національні прапори з написом "Ні війні" і спробували затримати причалювання яхти. Вони опинилися між судном Абрамовича і причалом.
Акція тривала 20 хвилин, після чого берегова охорона затримала українців.
"Наші друзі скористалися своїм природним правом на протест. Ми хочемо, щоб війна була негайно зупинена, а в нашій країні запанував мир", - сказав друг затриманих В'ячеслав Мадонич.
Судно Абрамовича блокували діти з Одеської області
Як повідомив прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook, яхту російського олігарха блокували юні яхтсмени з Одеської області, які тренуються у Туреччині. Їх підтримав тренер Павло Донцов.
"Героїчні юні яхтсмени Одеської області намагалися не дозволити яхті Романа Абрамовіча швартуватися в Бодрумі "Вітрильна команда України" - це діти з Затоки, Сергіївки та інших місць нашого регіону, які наразі тренуються в Турції. Усе закінчилося прибуттям поліції. На жаль, яхту довелося відпустити, але хочу подякувати дітям та тренеру Павлу Донцову, який їх підтримав", - сказав Братчук.
Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти близького до оточення президента РФ Володимира Путіна російського олігарха Романа Абрамовича. Активи мультимільярдера заморозили, йому заборонили в'їзд на територію королівства.
Абрамович змушений продати і клуб британської футбольної прем'єр-Ліги Челсі, який він придбав у 2003 році. Мільярдер вклав в команду більше 1,5 мільярди фунтів стерлінгів.