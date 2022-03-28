Переговори України і РФ: у Ердогана повідомили важливі подробиці

Переговори Україна і РФ / соцмережі

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10:30, 29 березня.

Делегації зустрінуться в президентському офісі Долмабахче.

"Переговори делегацій пройде завтра вранці о 10:30 в президентському офісі "Долмабахче". Зустріч буде закрита для преси", - зазначили в канцелярії Ердогана, передає CNN Turk.

Переговори Росії та України в Стамбулі

Про новий раунд переговорів стало відомо напередодні. В Україні повідомили, що переговори повинні початися у вівторок 29 березня з 10 ранку.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви за дозволом збройної конфронтації можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".

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