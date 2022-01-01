Скільки можна зберігати відкриту пляшку шампанського: відповідь експертів

шампанське / bonappetit.com.ua

Після святкування Нового року часто залишається відкрита пляшка шампанське. Тому важливо знати, скільки часу може зберігатися в холодильнику таке шампанське, щоб воно не втратило своїх властивостей, пише rsute.

Алкогольні напої мають термін придатності і шампанське не виняток. Але його смак можна зберегти, якщо вдасться утримати насиченість напою вуглекислим газом, який і надає йому ігристості.

Скільки часу зберігається відкрите шампанське

Так, експерти з вина Владислав Маркін і Юрій Гузєєв вважають, що відкрите шампанське може простояти 2 години. Далі воно втрачає свої смакові якості, за які й цінується напій.

До того ж, навіть закрита пробка не дає гарантії, що збережеться газ. Відзначається, що починає відбуватися процес окислення, який погіршує смак, і вже немає тих бульбашок, які прикрашають келих із шампанським.

Пляшку з вином можна відразу після розливу закрити тієї ж пробкою, але вона вже не дасть потрібної герметизації. Навколо неї потрібно намотати додаткові матеріали, наприклад, фольгу, і знову заткнути шийку пляшки.

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Відзначається, що в холодильнику добре закрита пляшка з шампанським може простояти ще 1-2 дні.

Як зберігати відкрите шампанське

Зберігати шампанське необхідно в горизонтальному положенні. Але бажано рідко міняти його. До того ж якщо термін придатності шампанського - 3 роки і воно весь цей час знаходиться в первозданному вигляді, то його потрібно хоча б через рік поставити у вертикальне положення, а потім знову укласти.

Відкрите шампанське на святі все ж можна зберегти, якщо є спеціальна пробка стопор. Пробка стопор герметично закриває отвір і не дає виходити газу.

В середину не потрапляє повітря, отже, немає окисного процесу. З такими пробками шампанське може простояти тиждень, якщо пляшка наповнена на 2/3. Коли залишається небагато - приблизно третина від усього обсягу, то тільки один день.

Нагадаємо, раніше медики розповіли, що насправді відбувається з організмом, якщо вживати алкоголь на порожній шлунок. Без їжі в організмі ви швидше починаєте відчувати себе напідпитку, вживаючи алкоголь.

Також раніше вчені розповіли, що пиво є шкідливим для печінки алкоголем, хоча алкоголю в ньому не так вже й багато. Вчені стверджують, що якщо щодня випивати по два-три келихи пінного, то можна завдати серйозної шкоди печінки.

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