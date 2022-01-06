Чому не можна зберігати помідори в холодильнику - відповідь вчених

Чому не можна зберігати помідори в холодильнику / УНІАН

Вчені пояснили, чому не можна зберігати помідори в холодильнику і як холод псує томати, повідомляє 5minutecrafts.

Група вчених вивчила понад 25 000 генів різних видів томатів. Їх охолоджували при 5°C протягом 1, 3 і 7 днів, а потім залишали ще на 1 добу при кімнатній температурі. До того ж один день охолодження не мав значного впливу на помідори, але тривалі періоди пригнічували гени.

Виявилося, що помідори, які зберігалися в холодильнику, були менш смачними.

Де зберігати помідори

Ідеальна температура для зберігання томатів 16,7-20°C. Важливо не класти помідори один на одного. Краще тримати їх поруч, щоб запобігти швидкому гниттю.

Незважаючи на те, що зберігання в холодильнику шкодить помідорів, все ж можна повернути їм колишній смак.

Важливо не їсти помідори, як тільки дістанете з холодильнику. Їм треба дати полежати, поки вони не стануть кімнатної температури. Зокрема, процес нагрівання частково поновить смак.

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