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Як підготувати до зими садові дерева: поради експерта

2 грудня 2021, 02:43

За словами експерта, головне це не прибирати листя під деревами, адже це природно і важливо для них.

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Як підготувати дерева до зими

Зимою дерева вимагають особливої уваги і турботи, не варто нехтувати цим, адже це займе не так багато часу, а за ваші старання в новому році дерева не лишень порадують здоровим виглядом, але й рясним урожаєм.

Зараз останні дні перед морозами, коли є можливість допомогти деревам і захистити їх від прохолодної погоди, розповів у Сніданку з 1+1 ландшафтний дизайнер Антон Козир.

З часом дерева втрачають свої гілки і страждають від різних хвороб. Тому потрібно захистити вікове дерево і поставити охоронний знак, щоб його не знищити і не забудували.

"Потрібно проводити цілий комплекс заходів починаючи від поліпшення аерації коренів, зменшити навантаження різних гілок", - говорить фахівець.

Також є люди, які дупло в дереві заліплюють цементом. Так з віковими деревами надходити заборонено.

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Важливо проводити комплекс робіт, який не зашкодить дереву:

  • Робити підпори гілок;
  • Якщо є велике дупло, то потрібно його закрити сіткою, щоб не потрапляло сміття;
  • Обмежити паркування біля дерева. Адже тоді ущільнюється грунт і погіршується аерація коренів і не потрапляє волога.

За словами експерта, головне це не прибирати листя під деревами, адже це природно і важливо для них.

Раніше Главред писав про те, що багато хто вважає, що грошове дерево приносить щастя і матеріальне благополуччя, а якщо воно ще й цвіте, значить достаток і багатство оселяться в цьому будинку надовго. Але побачити квітуче грошове дерево можна не так часто, як хотілося б. Проте домогтися цвітіння товстянки можна - для цього лише потрібно знати всі секрети її вирощування.

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