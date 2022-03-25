За тиждень у РФ видали 5 тисяч посмертних нагород: у Мережі вирахували втрати окупантів

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Тільки за перший тиждень війни РФ проти України у Росії видали більше п'яти тисяч нагород для військових з припискою "посмертно".

Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Зазначається, що всі загиблі в Україні отримують посмертно Орден мужності. Іноді цей орден отримують важко поранені старші офіцери і окремі військові за перемогу, але це поодинокі випадки.

При цьому окремим вищим офіцерам за важкі поранення або посмертно видають Зірку Героя Росії. Так "героєм" став поранений при штурмі Каховки командир 11-ї гв. ДШБр ВДВ Денис Шишов. При цьому новини про нагородження з'явилися лише через два тижні після загибелі.

/ informnapalm

Підкреслюється, що частина російських солдатів або журналістів оприлюднили фотографії нагородних документів, де можна подивитися номери нагород і день підпису наказу про нагородження.

/ informnapalm

"Відразу впадає в очі те, що велика кількість нагороджень стосується Указу президента РФ підписаного 3-го березня – це приблизно тиждень після початку повномасштабної війни проти України. Тобто, в цей список нагороджених потрапили загиблі в перші дні. Саме в цей день росіяни вперше повідомили про свої втрати", - йдеться в розслідуванні.

/ informnapalm

Мінімальний номер "посмертного" "Ордена Мужності" за наказом від 3-го березня 2022 року, який змогли знайти журналісти, 78487, а максимальний 83281.

"Різниця між ними 4794 ордена. Це дуже загальна оцінка, адже кожен день ми знаходимо нові номери, і ці показники будуть коригуватися в бік збільшення російських нагород за наказом від 3 березня. Більшість нагород за цей день видано "посмертно", - вказують журналісти.

Показник виписаних посмертних нагород приблизно збігається з даними, опублікованими Україною 2 березня, заявивши про російські втрати на рівні 5840 військових за перший тиждень війни.

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.