Заграва у небі та стовп чорного диму: Луганщину другий день поспіль атакують дрони

Внаслідок прильотів виникла масштабна пожежа.

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Луганщину атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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У Луганській області вночі гриміли вибухи

Внаслідок атаки є влучання в Алчевську та Станиці Луганській

Після атаки деякі населені пункти області залишилися без світла

З вечора 8 червня у тимчасово окупованій Луганській області прогриміла серія вибухів. Як повідомив Telegram-канал Exilenova+, у місті Алчевськ була серія прильотів.

Після них спалахнула масштабна пожежа, яку помітили місцеві мешканці: вибухи та вогонь яскраво освітили небо. Однак наразі невідомо, у які саме об'єкти були влучання.

відео дня

Вже вранці 9 червня стало відомо, що за даними моніторингових каналів, у Станиці Луганській було атаковано залізничну інфраструктуру. Також у частині населених пунктів Луганщини зникло електропостачання.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Повне відео атаки на Луганську область дивіться у нашому Telegram-каналі за посланням.

Зауважимо, що вибухи у Луганській області лунають другу ніч поспіль. У ніч з 7 на 8 червня ударні дрони атакували там підстанцію напругою 220 кВ "Алчевська", яка є головним розподільчим вузлом потужністю 500 МВА.

Чи може Україна повернути усі тимчасово окуповані території

Главред писав, що за словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, станом на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним.

Але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим. Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах в Росії, зокрема падіння політичного керівництва і розпаду системи управління.

Удари по об'єктах у Луганській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці травня у тимчасово окупованому Луганську зафіксовано вибух на території нафтобази, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Раніше Сили оборони України знищили російські ешелони з паливом під Луганськом. Це паливо було призначене для забезпечення російської військової техніки.

Напередодні удари були нанесені дронами по двох критично важливих об’єктах забезпечення ворога: складу паливно-мастильних матеріалів у Старобільську та нафтобазі в Луганську.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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