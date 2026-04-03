Злетів МіГ, полетіли крилаті ракети: під Києвом уже гримлять вибухи

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами.

РФ атакувала Україну ракетами та Шахедами

Російські окупанти запустили багато "Шахедів". На Київщині вже пролунали перші вибухи, працює ППО.

РФ підняла у повітря МіГ-31К, пишуть Повітряні сили ЗСУ. Також вже фіксуються крилаті ракети, запущені з бомбардувальників.

Моніторингові канали зазначають, що російські ракети залетіли у повітряний простір України через Харківську область та рухались у бік Кременчуцького району Полтавщини.

Загалом монітори зафіксували п'ять груп ворожих ракет - близько 20 крилатих ракет. Вони летять у напрямку Магдалинівки на Дніпропетровщині.

Ракети постійно змінюють напрямок руху. У повітряному просторі України залишається сім груп крилатих ракет. Вони курсують транзитом через Черкаську область.

Атака на Київщину

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про те, що на підступах до столиці фіксуються російські дрони.

"Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

Нова тактика російських ударів — думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

