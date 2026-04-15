Росія запустила по Україні ракети 'Калібр', Х-101 і не тільки: де лунають перші вибухи

Монітори повідомляють про масовану комбіновану атаку Росії із застосуванням стратегічної авіації, ракет "Калібр" та ударних безпілотників по Україні.

https://glavred.net/war/rossiya-zapustila-po-ukraine-rakety-kalibr-h-101-i-ne-tolko-detali-udara-10756973.html Посилання скопійоване

Росія атакує Україну ракетами і дронами

Про що йдеться у матеріалі:

Росія запустила по Україні ракети і велику кількість дронів

Є загроза ударів ракетами "Кинджал"

Російські літаки стратегічної авіації, попередньо, здійснили пуски ракет з району Каспійського моря. Також відзначаються пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це попереджають моніторингові канали.

"Попередньо здійснено пуск крилатих ракет Х-101/Х-55 з 4х стратегічних бомбардувальників Ту-95мс та 2х Ту-160 з акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні. відео дня

Розрахунковий час підльоту ракет із бортів стратегічної авіації:

Харків — 19:20;

Київ - 19:50-20:00;

Львів – 20:25.

Ракета Х-101

Моніторингові канали повідомляють, що у разі підтвердження пусків крилаті ракети можуть увійти в повітряний простір України приблизно протягом години.

Також протягом вечора очікується виліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Ракета "Кинджал"

Окрім цього, зафіксовано запуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, підліт яких до українського повітряного простору прогнозується в проміжку з 19:00 до 19:20.

Станом на зараз у повітряному просторі Росії перебувають чотири Ту-95МС з аеродрому Оленья та два Ту-160 з Енгельса, які вже виконали маневри для пусків крилатих ракет, ще шість Ту-22М3 з Оленьї та два Ту-95МС з Енгельса рухаються до пускових рубежів.

Аеродроми стратегічної авіації Росії

Крім того, триває масована атака російських ударних БпЛА по Україні

"Впродовж доби ворог запустив велику кількість ударних та імітаційних БпЛА різних типів. Кількість запущених за добу може сягнути понад 1000 од при такому темпі. На місцях працюють, щоб БпЛА не долітали, — більшість і не долітає", - вказують монітори.

Де пролунали перші вибухи

20:51 Дорозвідка щодо наявності ракет у повітряному просторі України: всі цілі знищено менш ніж за годину, — монітори / Скріншот

20:33 Дорозвідка по крилатих ракетах. Тим часом атака російських ударних дронів по Україні триває.

20:22 Залишки крилатих ракет йдуть на Київську область.

В область будуть заходити через Білоцерківський район.

20:19 Ракета на Умань. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ще одна група ракет рухається через Херсонську та Миколаївську області у напрямку Кіровоградщини, водночас нові крилаті ракети з Миколаївщини заходять у районі Новоукраїнки та прямують на північ. "Ракета на Кіровоградщині в р-ні н.п. Перегонівка, вектором руху на Умань", - йдеться у повідомленні.

20:09 Повідомляється, що крилаті ракети знищуються, ледве залетівши в повітряний простір. Залишилось 4 групи. На Херсонщині фіксуються нові групи ракет "Калібр".

19:57 Глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив про загрозу для Львівщини. "Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Ворог атакує Україну ракетами. Є загроза і для Львівщини", - написав він у Telegram після того, як перші ракети "Калібр" увійшли до повітряного простору України.

19:30 Ситуація по областях. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий будинок в Одесі були пошкоджені квартири на 5–7 поверхах і виникла пожежа, при цьому дані про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. В Черкаській та Київській ОВА повідомили про роботу ППО по ворожих цілях. "На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Підвищена небезпека зберігається", - вказав глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. За словами Табурця, російські війська не припиняють повітряні атаки по Україні: наразі зафіксовано запуск великої кількості ворожих безпілотників з різних напрямків, а також маневри стратегічної авіації, пов’язані з можливими ракетними пусками. "Ураховуючи останні події та наявну інформацію, не виключено, що наша Черкащина знову може опинитися під ударом. Закликаю кожного та кожну з вас максимально реагувати на повітряні тривоги. Життя – найцінніше!", - наголосив він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред