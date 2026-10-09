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ЗСУ контратакують і зривають ключовий задум РФ на Донеччині: в ISW розкрили деталі

Дар'я Пшеничник
9 жовтня 2026, 11:50
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Українські контратаки на схід від Слов'янсько-Краматорської агломерації підкріплюють операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку.
ВСУ, Фронт, Война
ЗСУ просунулися на двох важливих напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

відео дня
  • ЗСУ контратакують під Слов'янськом і Краматорськом
  • Форсовано Сіверський Донець у районі Кривої Луки
  • Звільнено Озерне та Малинівку

Контратаки Сил оборони на Слов'янському та Краматорському напрямках здатні викликати "каскадну" реакцію й зірвати російський план із захоплення "поясу фортець". Українські війська просунулися на схід від Слов'янсько-Краматорської агломерації, форсувавши Сіверський Донець у районі Кривої Луки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, ці дії підкріплюють українську операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. Ідеться про ширший задум - відтіснити противника далі на схід, у бік каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Самі російські мілблогери оцінюють власні перспективи стримано: просування до агломерації вони називають вельми віддаленим, а удар із боку Сіверська безпосередньо на Слов'янськ - таким, що може обернутися провалом або величезними втратами. Умовою бодай якогось успіху вони вважають повернення контролю над лісовими масивами на південь від Лиману.

Де саме просунулися українські війська

Перелік населених пунктів, довкола яких змінилася лінія бойового зіткнення, фігурує саме в російських джерелах. За їхніми даними, українські сили звільнили Озерне, просунулися на схід від Піскунівки в напрямку Кривої Луки та на північ від Рай-Олександрівки.

Окремо визнається, що російські підрозділи були витіснені з Піскунівки. Також ідеться про просування безпосередньо на схід від Миколаївки, звільнення Малинівки та успіхи в районі між Федорівкою Другою й Голубівкою, у південній частині Міньківки та в районі Федорівки.

Чому важливі Сіверський Донець і Миколаївка

Форсування водної перепони аналітики виділяють окремо - річка є серйозною природною перешкодою, яка ускладнює маневр. У районі Кривої Луки українським військам, судячи з усього, вдалося витіснити противника як з правого, так і з лівого берега.

Інший вузол - рельєф. Росіяни, ймовірно, розглядають Миколаївку як ключову тактичну ціль, бо тамтешні висоти створюють сприятливі умови для наступу на Слов'янськ. Але бої на північний схід і південний схід від населеного пункту позбавляють їх можливості скористатися цією перевагою.

"Успішні контратаки ЗСУ на Краматорському та Слов'янському напрямках можуть свідчити про більш масштабні зусилля української сторони щодо відтіснення російських військ на схід – подалі від Слов'янсько-Краматорської агломерації у напрямку каналу "Сіверський Донець – Донбас", - зазначають аналітики ISW.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Чи може РФ взяти під контроль всю Донеччину - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Україна може бути змушена до весни сісти за стіл переговорів про припинення вогню та піти на поступки, якщо фінансування й постачання озброєння затримаються.

За такого розвитку подій Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, проте не силою зброї, а внаслідок домовленостей. За песимістичним прогнозом, Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що 8 жовтня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі.

Нагадаємо, 7 жовтня аналітики DeepState повідомляли про просування окупантів поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину. Про це в інтерв'ю Главреду заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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