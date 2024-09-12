Все іде за нашим планом: Зеленський вперше підтвердив контрнаступ РФ на Курщині

Глава України висловився про контрнаступ росіян на Курщині.

https://glavred.net/war/vse-idet-po-planu-zelenskiy-vpervye-podtverdil-kontrnastuplenie-rf-na-kurshchine-10596488.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував контрнаступ РФ у Курській області / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних Україні населених пунктах Курщини. Під час пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою він заявив, що вони йдуть за українським планом.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - поінформував він.

Окрім цього, Зеленський також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

відео дня

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - підкреслив глава держави.

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

Окрім цього, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею у Києві.

Глава держави подякував Евіці Сіліні за її особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та незмінну підтримку України з боку Латвії.

"Вдячні за всю вашу допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Ми раді, що маємо таких хороших друзів не лише у військовій сфері. Відчуваємо вашу сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО", – зазначив Володимир Зеленський.

Україна та Латвія обговорили посилення співпраці у військово-технічній сфері та реалізацію двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський поділився деталями підготовки до другого Саміту миру й наголосив на необхідності залучити до цього процесу якнайбільшу кількість країн Глобального Півдня.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Нагадаємо, що ситуація в Курській області зазнала змін. Через більш як місяць після успішного прориву ЗСУ на територію Курської області окупаційні війська агресора Росії почали проводити контратаки там. Однак масштаб і перспективи дій ворога наразі незрозумілі.

Як розповів експерт Снєгирьов, найімовірніше, окупанти почали спроби відбити зайняті ЗСУ території Курщини саме зараз через візит високопосадовців США та Великої Британії до України. РФ в паніці перекидає резерви у Брянську область, а ЗСУ, своєю чергою, прориваються у новому місці.

Окупанти переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Кореньово. РФ починає вибивати ЗСУ в Курській області, однак зараз найголовніше - зрозуміти і зважати, чого ми хочемо досягти та на які втрати й жертви готові піти, зауважив експерт Ступак.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред