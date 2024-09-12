Зеленський зустрінеться із Сі Цзіньпіном: ЗМІ назвали дату можливих переговорів

За даними ЗМІ, прямі переговори президента України Володимира Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна можуть відбутись вже наступного місяця.

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Зеленський і Сі Цзіньпін можуть дуже скоро зустрітися / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у жовтні. Таку інформацію озвучив колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий під час відкриття Сяншанського форуму в Китаї, найбільшого щорічного заходу з військової дипломатії, передає Reuters.

За словами Чалого, дипломатичні відносини з Пекіном покращилися, що робить зустріч більш ймовірною. Він відзначив зусилля Китаю щодо відновлення європейської безпеки, заявивши: "Зараз всі ми в Україні очікуємо на прямі контакти між президентом Зеленським і главою КНР Сі Цзіньпіном".

Пекін дотримується нейтральної позиції щодо 30-місячного російського вторгнення в Україну, але зберігає тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не брав участі в мирному саміті, який Україна провела в червні.

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У липні тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою в Пекіні, в той час, коли Зеленський розглядає можливість проведення ще одного Саміту миру в листопаді, на цей раз із залученням Росії.

Цуй Хунцзянь, директор Департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень, на полях форуму зазначив, що Китай готовий приєднатися до майбутнього саміту, оскільки не хоче, щоб його зусилля "виявилися марними".

"Ми готові зробити все, що сприятиме миру", - сказав Цуй, відповідаючи на запитання про перспективу зустрічі Сі і Зеленського.

Зазначається, що Україна є однією з 90 країн та міжнародних організацій, представлених на форумі, що проходить з 12 по 14 вересня в Пекіні. Китай прагне показати себе відповідальним учасником у міжнародних конфліктах, попри власні територіальні суперечки. Темою цьогорічного форуму є "Сприяння миру заради спільного майбутнього".

Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка Главред

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Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення позицією уряду Луїса Інасіо Лула да Сілви щодо війни, розв'язаної Росією. В інтерв'ю Metrópoles він зазначив, що підхід Бразилії здається надто "проросійським". Зеленський очікував від бразильського лідера більш рішучих дій, а не лише "політичного умиротворення", особливо з огляду на мирну ініціативу, висунуту спільно з Китаєм.

Китай, зі свого боку, планує просувати власне бачення завершення російсько-української війни. Про це заявив Ван Ї, директор Центрального комітету закордонних справ Китаю, після переговорів у Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Шойгу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія та Китай продовжують розвивати військово-технічне співробітництво у різних напрямках. Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив в інтерв'ю POLITICO 10 вересня, що КНР надає Росії значну підтримку в оборонній сфері в обмін на секретні російські військові технології.

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