Чи можливий раптовий штурм Миколаєва: в ОВА дали чітку відповідь

Віталій Кім висловився про раптове захоплення Миколаєва / Facebook

Раптовий штурм Миколаїв і порив військ окупантів до Миколаєва неможливий - рашисти до цього кроку не готові - ні в моральному, ні в технічному планах, заявив Віталій Кім в Рандеву з Яніною Соколовою.

"Ми бачимо їх наскрізь - через весь Херсон. Те, що зараз їде там - колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів", - поділився Кім.

На його думку, Якщо ж взяття Миколаєва стане принциповим питанням, то це займе у окупантів багато часу - не менше 1-2 місяців. Так, за словами глави регіону, щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. Цю підготовку неможливо буде провести без того, щоб її не помітили українські військові.

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"Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо", - переконує Кім.

Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними загинули 10 осіб. Ще близько 35 осіб отримали поранення.

Як розповів глава тероборони Дніпра Геннадій Корбан, ворожа ракета вдарила по полігону Національної гвардії під Дніпром.

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