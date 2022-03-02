"Покришили" командирів окупантів, збили літак і вертоліт: ЗСУ про втрати ворога

ПС наносять бомбові удари по скупченнях сил окупантів / factmil.com

В ході наполегливих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного військового округу РФ.

Про це йдеться у зведенні Головнокомандувача ЗСУ, яка публікується в Facebook Генштаб.

У Сіверському районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ, наголошується в повідомленні.

"Росія веде криваву війну проти України, використовуючи дальню і оперативно-тактичну авіацію. У прицілі російських окупантів - мирні міста", - йдеться також у повідомленні.

Генштаб зазначає, що "ЗС України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для створення резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу і знизив темпи просування".

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Разом з тим за добу, 1 березня, українські військові силами протиповітряної оборони знищили по одному вертольоту і літаку противника, нанесено чотири авіаудари по колонах ворожої техніки та іншим цілям, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони, а саме зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт і один літак окупантів. Екіпажі штурмовиків Су-25 і бомбардувальники Су – 24М Повітряних Сил ЗС України спільно завдали чотири авіаудари по колонах танків, броньованій техніці противника та іншим цілям", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

Раніше повідомлялося, що російський агресор завдав нових ракетно-бомбові удари по українських містах пізно ввечері у вівторок, 1 березня. Серед загиблих-діти.