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"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі США

Олексій Тесля
16 березня 2025, 04:30
56
Необхідно знищити російську військову інфраструктуру і позбавити росіян можливості переозброюватися і наступати, вважає Володимир Огризко.
Володимир Огризко, військова допомога США
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, defense.gov

Важливо:

  • Необхідно знищити російську військову інфраструктуру
  • Армія РФ не зможе далі виконувати свої функції

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання про те, що якщо диктатор Володимир Путін продемонструє незговірливість, Дональд Трамп, як варіант, може надати Україні всю необхідну військову допомогу, зокрема й необхідне озброєння.

"Фантазії у нас періодично стають реальністю, і це дуже хороша практика. Ми ж не повинні говорити Трампу, для чого нам потрібні "томагавки". Можна говорити - "щоб оборонятися від цих варварів", а насправді вони можуть бути використані так, як ми про це мріємо, тобто для знищення російської військової інфраструктури та позбавлення росіян можливості переозброюватися і наступати", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Він підкреслив, що якщо зараз Росія використовує 10-12 тисяч північнокорейських солдатів, це означає, що в неї дійсно колосальна проблема з особовим складом.

"І якщо на голови цього особового складу посиплються удари додаткової американської зброї, то в самій цій російській армії можуть виникнути речі, які почнуть руйнувати її зсередини. Вибачте, але "друга армія світу на віслюках", звісно, є новим словом у військовому мистецтві, це точно увійде в підручники. Але якщо серйозно, то це говорить про те, на якому рівні сьогодні російська армія. Тому в разі отримання нами додаткових засобів її знищення недалеким буде той час, коли армія РФ не зможе далі виконувати свої функції", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю з Володимиром Огризком:

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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