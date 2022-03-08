Вагнерівців перекидають для штурму Києва: у ГУР розповіли про ліквідованих найманців

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РФ здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів, а також для посилення угруповання своїх військ у напрямку Києва планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга"(колишня ПВК "Вагнер")...станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад був деморалізований", - сказано в повідомленні Міністерства оборони України.

У Міноборони підкреслили, що угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу і стримування противника, здійснює утримання оборонних рубежів навколо міста.

Водночас, за наявною інформацією, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також з метою припинення відтоку особового складу військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розриву контрактів на проходження військової служби.

Зазначається, що українська армія проводить оборонну операцію в Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського району, йде кругова оборона Маріуполя. Також триває ведення оборонної операції в Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах, триває оборона Чернігова.

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Також у відомстві додали, що на півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона і прилеглих населених пунктів.

"Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", - сказано в повідомленні.

Що відомо про найманців Вагнера в Україні

У свою чергу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють про ліквідацію деяких залучених Росією до нападу на Україну "вагнерівців".

"Вагнерівці" вже гинуть на території України. Поповнюючи резерви окупаційних військ, Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора. Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів", - йдеться в повідомленні.

/ gur.gov.ua

Відзначається, що деякі з них виготовлялися для використання під час бойових дій в Сирії і містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

У ГУР МОУ нагадали, що ПВК "Вагнер" - російська військова структура, яка комплектується найманцями. "Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі - на боці Росії, в Сирії - на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані", - зазначили в розвідці.

/ gur.gov.ua

Зазначається, що незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів в дію персональні санкції проти учасників і керівників ПВК "Вагнер".

Раніше видання The Times писало, що президент РФ Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслали до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії "Вагнер", яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади російськими агресорами.