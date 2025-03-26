В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

Франція передасть Україні ще більше винищувачів Mirage.

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Зеленський анонсував появу нової партії Mirage / Колаж: Главред, фото: ОП, ВПС Франції

Франція передасть Україні ще більше винищувачів Mirage. Вони також допомагатимуть захищати українське небо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ці винищувачі збивають ударні безпілотники типу "Шахед" та інші російські дрони.

"Дуже добре показали себе ваші, вже наші - Mirage, бойові літаки. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися насамперед від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість Mirage", - сказав Зеленський.

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Літак Міраж Mirage / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX - початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Через російські удари відомо про постраждалих, яким надається медична допомога.

Пізніше пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що минулої ночі українські захисники збили 114 ворожих БПЛА з 214. Крім цього, 81 російський безпілотник не зміг досягти своєї мети.

Раніше РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 людей отримали поранення, серед них - дитина.

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