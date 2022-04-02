Він ставатиме ще агресивнішим: психолог розповів, які дві патології є в Путіна

Психолог розповів, які дві патології є в Путіна/ Reuters

Психолог Дмитро Попов оцінив поведінку президента країни-агресорки Росії і помітив у нього ознаки двох патологій – соціопатії та маячного розладу. Так, Володимир Путін намагається усіма способами стати лідером світу, але в той же час він панічно боїться людей і дистанціюється від них.

Соціопатія в російського диктатора проявляється у тому, що він не відчуває провини і сорому, проте добре відчуває страх. Друга патологія – маячний розлад – виявляється у прагненні Путіна бути на чолі всього світу, і щоб Росія у цьому омріяному світі займала головну позицію. Про це психолог Дмитро Попов розповів у проєкті "Україна разом" в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Він заявляв це неодноразово. Його головна заява – "Якщо Росія не буде главою всього світу – навіщо нам такий світ". Тобто вони всі мають здохнути, але Путін потрапить до раю", – зазначив Попов.

Оскільки Путін усвідомлює, що він відправив своїх солдат вбивати мирних людей, і ще й при цьому своїми діями загнав Росію в глухий кут, то зараз він боїться усіх оточуючих.

Є ще одна причина, чому російський диктатор тримає усіх на відстані від себе – він банально боїться заразитися коронавірусом або іншими інфекціями. Цим і пояснюється його довжелезний білий стіл на переговорах як з російськими чиновниками, так і з закордонними політиками, каже психолог.

Експерт спрогнозував, якою далі може бути поведінка соціопата Путіна. Він зазначає, що у подальшому президент РФ може поводитися ще агресивніше, ніж зараз.

"Вона (поведінка Путіна – ред.) буде тільки дедалі агресивнішою і такою, що дедалі більше штовхатиме росіян на смерть, штовхатиме свою країну в прірву. Завдання соціопата – довести, що він найкращий, а в нього це ще змішано зі страхом. Якщо він не доведе це, його рейтинг миттєво впаде вниз", – пояснює експерт.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії та до уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні та шукає "нову ідеологію для РФ". В Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир’я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пасок" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку у Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягнути у ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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