В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Кремль використовує тему нібито "утисків" УПЦ МП як чергову маніпулятивну умову миру та інструмент затягування переговорів, вказали в ISW.

В Кремлі видали нову умову для закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

Росія продовжує виставляти максималістські умови для миру

У Кремлі намагаються звинуватити Україну у зриві мирного процесу

В Росії хочуть відновлення діяльності російської церкви (УПЦ МП) в Україні

Російські чиновники й надалі намагаються дотримуватись початкових максималістських вимог диктатор та воєнного злочинця Володимира Путіна для завершення війни РФ проти України. Вони наполягають на усуненні так званих "першопричин" війни, паралельно намагаючись перекласти відповідальність за відсутність миру на Україну. Водночас у Москві декларують готовність до мирного врегулювання виключно на умовах, які вигідні самій Росії. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Зокрема, 23 січня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність реалізації так званої "формули Анкориджа" у процесі подальших переговорів.

Аналітики ISW зазначають, що представники російської влади регулярно користуються невизначеністю щодо підсумків американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року, аби створити враження нібито досягнутого спільного бачення та домовленостей між США і Росією щодо завершення війни в Україні. При цьому ці заяви подаються у вигідному для Москви світлі та супроводжуються замовчуванням дій Росії, які фактично спрямовані на зрив мирного процесу.

В Інституті вивчення війни додали, що 24 січня Міністерство закордонних справ РФ заявило про вимогу до України припинити нібито утиски Української православної церкви Московського патріархату, яка підпорядковується Російській православній церкві, назвавши це однією з умов досягнення миру.

"Представники Кремля часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало "корінні причини" війни. "Кремль часто використовує поняття "корінні причини" як скорочення, щоб повернутися до своїх початкових максималістських виправдань війни та вимог, і приховує питання УПЦ МП за цією мовою корінних причин. Кремль давно контролює духовну доктрину РПЦ і використовує УПЦ МП як продовження Кремля та інструмент гібридної війни Росії, яка прагне нав’язати російські ідеології в українському суспільстві та переслідувати релігійні меншини в окупованій Україні", - йдеться у звіті.

У звіті ISW зазначається, що речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в нібито кроках, спрямованих на ескалацію війни, та небажанні вести переговори, що, за її словами, створює підстави для відмови Росії від мирної угоди, яка не відповідає всім вимогам Кремля.

Аналітики підкреслюють, що Москва використовує звинувачення в українських ударах як інструмент для виправдання затягування переговорного процесу та перекладання відповідальності на Київ. Також відзначається, що ці заяви пролунали у період активних дипломатичних контактів, зокрема напередодні телефонної розмови Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

"Представники Кремля постійно і відкрито відкидають будь-які умови миру, крім тих, які диктує Росія. Кремль продовжує демонструвати свою небажання брати участь у добросовісних переговорах з метою припинення війни в Україні і зображати Україну, а не Росію, як перешкоду в мирному процесі — зокрема, посилаючись на неоднозначність навколо саміту в Анкориджі в серпні 2025 року та заявлені українські удари по Росії та окупованій Україні", - резюмували в ISW.

Яка ціль Путіна в переговорах - думка експерта

Як раніше писав Главред, Володимир Путін зацікавлений у збереженні переговорного процесу, оскільки вважає, що він поступово наближає його до потрібного результату. Таку думку висловив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик.

За його оцінкою, кінцева мета Кремля полягає у закріпленні за Росією статусу наддержави та готовності інших держав вести з нею змістовний діалог щодо формування нового світового порядку.

"Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик.

Водночас Москва прагне використати цей період для вирішення власних завдань — досягнення певних домовленостей зі США, пом’якшення санкційного тиску або навіть скасування частини обмежень.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбувся черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії, який тривав понад три години.

За інформацією Politico, російська сторона наполягає на варіанті, за яким електроенергію з тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції мають розподіляти між Україною та РФ. Американські посадовці зазначили, що значна частина дискусій у Абу-Дабі цього тижня була присвячена саме економічним питанням, зокрема контролю над ЗАЕС.

Окрім тристоронніх зустрічей, 24 січня також відбулися окремі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями. Наступний раунд перемовин за участю США, України та Росії заплановано на 1 лютого в Абу-Дабі, повідомляє Axios.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

