У Києві суворо забороняється продаж алкоголю - Кличко

Віталій Кличко заборонив продавати алкоголь у Києві / Facebook

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян і проінформував їх про ситуацію в столиці.

"Вона складна і напружена", - зазначив Кличко.

За його словами, комендантська година в Києві з сьогоднішнього дня триватиме з 20: 00 до 07: 00. Громадський транспорт припинив роботу о 19.00. І відновить її завтра о 8: 00.

"Тобто транспорт поки працюватиме з 8 до 19-ти. З відхиленням від графіка і за певними маршрутами. Магазини, торгові мережі та аптеки можуть працювати з 08.00 до 19.00. Підкресливши. Під час комендантської години пересуватися містом Можуть ті, хто має спецпропуск нового зразка – від військового коменданта Києва. І тільки на авто. Пересуватися пішки в комендантську годину-суворо заборонено! Випущені до цього перепустки скасовуються", - розповів мер Києва.

Він зазначив, що цивільні особи, які будуть перебувати на пересувається по місту в період комендантської години без спецпропуску, будуть вважатися членами диверсійних груп ворога.

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Вийти з будинків під час комендантської години можна в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття.

Кличко також повідомив, що з завтрашнього дня в Києві суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

"Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек за ціною на продукти, товари першої необхідності і ліки: не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, - не краще мародерства", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що штабу гуманітарної допомоги терміново потрібні водії з навичками водіння вантажного транспорту. Для доставки гуманітарних вантажів.

"Звертайтеся в штаб, контакти на офіційному порталі КМДА. Я вдячний всім тим містам України, Європи, які вже відгукнулися, збирають і направляють до Києва гуманітарну допомогу. Вдячний українському та іноземному бізнесу, небайдужим громадянам. За їх готовність підтримати і допомогти киянам і Києву! Ми будемо оборонятися! Київ-серце країни, і ми його нікому не віддамо! Не віддамо Україну!",- заявив Кличко.