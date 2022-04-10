У Харківській області після обстрілів орків загинули 10 мирних жителів

Гарячою точкою Харківщини залишається Ізюм. Збройні Сили України там вночі знищили колону танків армії РФ.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram поділився подробицями чергових атак російських окупантів проти мирних жителів регіону.
Очільник області констатував продовження атак на мирне населення. За день ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, спостерігались сильні обстріли в Золочеві та Дергачах.
"На жаль, є загиблі і поранені серед мирних жителів. Станом на даний момент відомо про 11 постраждалих, загинули 10 осіб, серед них – одна дитина", – заявив Синьогубов.
Він також додав, що гарячою точкою Харківщини залишається Ізюм. Збройні Сили України там вночі знищили колону танків армії РФ.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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