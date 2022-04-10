У Харківській області після обстрілів орків загинули 10 мирних жителів

У Харківській області після обстрілів ворога загинули 10 мирних жителів

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram поділився подробицями чергових атак російських окупантів проти мирних жителів регіону.

Очільник області констатував продовження атак на мирне населення. За день ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, спостерігались сильні обстріли в Золочеві та Дергачах.

"На жаль, є загиблі і поранені серед мирних жителів. Станом на даний момент відомо про 11 постраждалих, загинули 10 осіб, серед них – одна дитина", – заявив Синьогубов.

Він також додав, що гарячою точкою Харківщини залишається Ізюм. Збройні Сили України там вночі знищили колону танків армії РФ.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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