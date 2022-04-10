"Не всі публічні": Данилов розповів про таємні візити до Києва під час війни

Олексій Данілов висловився щодо візитів зарубіжних політиків до Києва / УНІАН

Київ під час війни з Росією непублічно відвідували зарубіжні політики, зокрема, напередодні у столиці побував ексміністр оборони США, повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону UAразом.

Секретар Радбезу запевнив, що Київ фактично щодня приймає друзів з-за кордону. За його словами, не всі з них є публічними особами, тому не з'являються на телеекранах.

"Проходять консультації, проходять зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити", - заявив Данілов.

Секретар РНБО навів приклад візиту одного з колишніх міністрів оборони США. З ним провели консультації щодо військових дій проти Росії.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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