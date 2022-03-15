У Маріуполі окупанти РФ на вулиці з танка розстріляли пенсіонера

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У Маріуполі танк російських окупаційних військ пострілом вбив літнього жителя Маріуполя, який йшов по зруйнованій вулиці.

Кадри дикої розправи рашистів над українцем опублікували в Мережі.

Звернемо увагу, що літній чоловік привертав до себе увагу, щоб у нього не стріляли, але танк окупантів вистрілив у беззахисного цивільного.

"Так виглядає "русский мир". Ці докази повинні потрапити в Гаазький трибунал", - пише у своєму Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чернігівській області місцевий житель-мисливець підірвав гранату, знищивши кількох російських окупантів.

Банда російських орків увірвалася в будинок керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Кульгейка Анатолія Івановича, який їх знищив.