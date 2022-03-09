У Чехії різко висловилися про ворожий артобстріл Маріуполя

Володимир Путін вбиває невинних жінок і дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії.
Після авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі неминуча подальша міжнародна ізоляція Росії, заявив в Twitter прем'єр-міністр Чехії Томаш Фіала.
"Російський наліт на Маріуполь, у результаті якого постраждали пологовий будинок і дитяча лікарня, не можна не назвати нічим іншим, аніж військовим злочином. Володимир Путін вбиває невинних жінок і дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії", - заявив Томаш Фіала.
Нагадаємо, раніше сьогодні війська РФ завдали бомбового удару по лікарні в Маріуполі - зруйновані пологовий будинок і дитяче відділення.
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Автор: Катя Трохименко