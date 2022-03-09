Маріуполь на наших очах рівняють із землею реактивною артилерією

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.
Російські терористи продовжують цинічно обстрілювати Маріуполь, гинуть сотні людей.
Як написав у твіттер Михайло Подоляк, Маріуполь на наших очах зараз рівняють із землею за допомогою реактивної артилерії.
Так, 9 березня прилетів прямий удар по пологовому будинку в Маріуполі. Туди скинули кілька бомб, багато загиблих і постраждалих.
"Породіллі і діти - під завалами. Замість нових життів - смерті. Цього замало, щоб закрити українське небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?",- запитують у ОП.
Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3. Корпус повністю знищений.
Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених і вбитих жінок.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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