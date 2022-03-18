Під завалами театру в Маріуполі можуть залишатися більше тисячі людей - Тарута

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З-під завалів драматичного театру в Маріуполі Донецької області вдалося врятувати до 130 осіб.

У бомбосховищі під руїнами театру можуть перебувати ще "не менше 1300 осіб", повідомив народний депутат Сергій Тарута.

Він пояснив, що бомбосховище вціліло. Однак, воно складається з трьох частин. Чи постраждала якась із них, невідомо.

"Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 осіб. За оцінками тих людей, які ховалися в театрі, і вчора вирвалися з Маріуполя, в бомбосховищі і самій будівлі театру залишалося щонайменше 1300 осіб", — повідомив нардеп.

Чи живі люди і скільки їх там точно, досі невідомо.

"Зрозуміло тільки те, що шансів вибратися звідти у людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які повинні розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупантами фізично знищені. Вбито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижив після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", — додав Тарута.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.