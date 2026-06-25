До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки 'Цирконів' накопичила Росія

За даними Повітряних сил, в ніч на 2 червня РФ атакувала Україну 8 "Цирконами". Тоді не вдалося збити жодної такої ракети.

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Ракети Циркон / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот





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За даними ГУР, РФ має до 120 "Цирконів"

Один пуск коштує Росії 5–6 мільйонів доларів

У 2026 році ворог планує виготовити 30 ракет

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило актуальні дані щодо запасів та темпів виробництва російських гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон". Наразі на озброєнні країни-агресорки може перебувати до 120 одиниць цієї зброї. Про це йдеться в офіційній відповіді ГУР на запит видання УНІАН.

За даними воєнної розвідки, випуском "Цирконів" займається підприємство АТ "ВПК "НПО машиностроения", розташоване у місті Реутов Московської області. Виробничі потужності ворога обмежені: у 2026 році росіяни планують виготовити лише близько 30 таких ракет.

Чому ворог почав масовано застосовувати "Циркони"

Останнім часом зафіксовано суттєву інтенсифікацію використання цих ракет. Зокрема, під час масованої атаки 2 червня 2026 року окупанти випустили по Україні одразу 8 протикорабельних ракет "Циркон", жодну з яких тоді, на жаль, не вдалося збити.

"Масове застосування "Цирконів" пояснюється бажанням противника уразити якомога більше об’єктів на території України, оскільки ці гіперзвукові ракети є складними цілями для ППО. Збільшення застосування ракет цього типу призведе до збільшення кількості протиракет для їхнього перехоплення, які Україна отримує від міжнародних партнерів", - пояснює т.в.о. керівника управління ГУР МО України Олег Чорний.

Технічні особливості та слабкі місця ракети

Попри високу небезпеку, "Циркон" має суттєві диспропорції між своєю колосальною вартістю та реальною руйнівною силою.

За оцінкою військового експерта Павла Нарожного, один пуск "Циркону" обходиться російському бюджету у 5–6 мільйонів доларів. Це значно дорожче за виробництво та запуск балістичних "Іскандерів" чи аеробалістичних "Кинджалів".

Ракета оснащена твердопаливним двигуном, який миттєво розганяє її до надзвукових і згодом гіперзвукових швидкостей. Через це у сил ППО залишаються лічені хвилини на реагування та перехоплення.

Останні удари по Києву верифікували заявлену ТТХ "Циркону" в наземному базуванні - ракета дійсно здатна долати відстань до 1000 км. При такій вартості та дальності ракета несе всього 150 кілограмів вибухівки, що є її головним мінусом.

Сигнал для Заходу та США: чому це важливо глобально

Масовані удари по українській столиці зброєю, яку РФ створювала насамперед для ураження великих кораблів НАТО, є серйозним політичним прецедентом.

Як зазначає експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський, атаки на Київ - це прямий аргумент для діалогу України із західними союзниками щодо того, наскільки жорстокою та технологічною може бути потенційна війна РФ проти Європи.

Окрім того, це прямий виклик для Вашингтона. Якщо американські системи ППО/Протиракетної оборони в Україні не продемонструють здатність ефективно зупиняти російські гіперзвукові ракети, це розв'яже руки Китаю. У майбутньому Пекін може використати аналогічні технології проти кораблів США у Тихому океані, розуміючи вразливість західних систем захисту.

Сценарій масованого удару по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що Москва може готувати масштабну відповідь на українські удари та спробувати атакувати критично важливі об'єкти.

Однак він не очікує нестандартних рішень. На його думку, Москва продовжить використовувати вже звичний інструмент тиску на Україну.

"У Путіна залишається єдиний "механізм відплати", і ним він користується вже п’ятий рік — чергова ракетна атака: 50–70 ракет і 500–700 дронів, тобто приблизне співвідношення 1:10. Ось тим, чим Путін може "помститися", розповідаючи потім, що він десь на щось відповів", - вважає експерт.

Ракети РФ / Інфографіка : Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії перейшли до відвертих погроз в сторону України. Зокрема, вони стосуються нового масованого удару.

За даними ISW, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі.

Раніше моніторингові канали попереджали, що російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України. До удару може бути залучено більшу кількість засобів, ніж зазвичай.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко також вважає, що Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України. Навпаки, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

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